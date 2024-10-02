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В России до конца года планируют запустить пять ракет "Союз" - РИА Новости, 02.10.2024
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Наука
 
09:50 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/soyuz-1975882551.html
В России до конца года планируют запустить пять ракет "Союз"
В России до конца года планируют запустить пять ракет "Союз" - РИА Новости, 02.10.2024
В России до конца года планируют запустить пять ракет "Союз"
Пять пусков ракет "Союз" планируется осуществить до конца 2024 года с трех космодромов России, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:50
2024-10-02T09:50
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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Пять пусков ракет "Союз" планируется осуществить до конца 2024 года с трех космодромов России, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиль Ахметов. "Мы должны запустить пять ракет еще. С космодрома Плесецк, с космодрома Байконур, с космодрома Восточный. В течение трех месяцев", - сказал Ахметов.
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космос - риа наука, россия, плесецк, байконур (город)
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Плесецк, Байконур (город)
В России до конца года планируют запустить пять ракет "Союз"

В России до конца года планируют запустить пять ракет "Союз" с трех космодромов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск корабля "Союз"
Запуск корабля Союз - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Запуск корабля "Союз". Архивное фото
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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Пять пусков ракет "Союз" планируется осуществить до конца 2024 года с трех космодромов России, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиль Ахметов.
"Мы должны запустить пять ракет еще. С космодрома Плесецк, с космодрома Байконур, с космодрома Восточный. В течение трех месяцев", - сказал Ахметов.
Пуск ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Первый пуск ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год
09:13
 
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