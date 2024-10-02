https://ria.ru/20241002/soyuz-1975882551.html

В России до конца года планируют запустить пять ракет "Союз"

В России до конца года планируют запустить пять ракет "Союз" - РИА Новости, 02.10.2024

В России до конца года планируют запустить пять ракет "Союз"

Пять пусков ракет "Союз" планируется осуществить до конца 2024 года с трех космодромов России, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:50

2024-10-02T09:50

2024-10-02T09:50

наука

космос - риа наука

россия

плесецк

байконур (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938666416_0:0:1574:885_1920x0_80_0_0_de96e8ad1565b7b0a6ad0816fda700c3.jpg

САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Пять пусков ракет "Союз" планируется осуществить до конца 2024 года с трех космодромов России, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиль Ахметов. "Мы должны запустить пять ракет еще. С космодрома Плесецк, с космодрома Байконур, с космодрома Восточный. В течение трех месяцев", - сказал Ахметов.

https://ria.ru/20241002/soyuz-5-1975873109.html

россия

плесецк

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, плесецк, байконур (город)