https://ria.ru/20241002/slovakiya-1975946818.html
В Словакии глава оппозиционной партии заявил о бомбе в его доме
В Словакии глава оппозиционной партии заявил о бомбе в его доме - РИА Новости, 02.10.2024
В Словакии глава оппозиционной партии заявил о бомбе в его доме
Глава оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), депутат словацкого парламента Михал Шимечка заявил, что неизвестный вечером во... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:32
2024-10-02T14:32
2024-10-02T14:58
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БРАТИСЛАВА, 2 окт - РИА Новости. Глава оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), депутат словацкого парламента Михал Шимечка заявил, что неизвестный вечером во вторник сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве у него дома. "Вчера вечером кто-то сообщил о бомбе в моем месте проживания. По случайности дома не было моей 4-летней дочери, и мне не пришлось ее эвакуировать на улицу", - написал Шимечка в среду на своей странице в социальной сети. Он поблагодарил сотрудников службы охраны и пиротехников, которые провели проверку его дома. "После угроз смертью мне и моей семье это следующий пример стравливания и радикализации нашего общества, за который в ответе эта коалиция", - написал Шимечка, призвав своих политических оппонентов перестать распространять ненависть. В середине сентября Шимечка был снят с поста вице-спикера парламента Словакии из-за сомнений в обоснованности дотаций, которые получали его близкие от государства. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что по итогам аудита в министерстве юстиции были обнаружены данные, которые свидетельствуют о махинациях при распределении дотаций в пользу семьи лидера оппозиционной партии Progresívne Slovensko. Фицо отмечал, что члены семьи Шимечки могли несколько лет необоснованно использовать схему получения дотаций не только в министерстве юстиции, но и в других государственных ведомствах. Шимечка, в свою очередь, объяснял, что организации, о которых говорил премьер Фицо, "получают поддержку и гранты не только от Словакии, но и от Европейского союза и частных источников долгие годы". По мнению Шимечки, требование его отставки было связано с попыткой отомстить за оппозиционную деятельность.
https://ria.ru/20240925/slovakiya-1974567319.html
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в мире, словакия, роберт фицо, происшествия
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Происшествия
В Словакии глава оппозиционной партии заявил о бомбе в его доме
Оппозиционер Шимечка: неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в моем доме
БРАТИСЛАВА, 2 окт - РИА Новости. Глава оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), депутат словацкого парламента Михал Шимечка заявил, что неизвестный вечером во вторник сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве у него дома.
"Вчера вечером кто-то сообщил о бомбе в моем месте проживания. По случайности дома не было моей 4-летней дочери, и мне не пришлось ее эвакуировать на улицу", - написал Шимечка в среду на своей странице в социальной сети.
Он поблагодарил сотрудников службы охраны и пиротехников, которые провели проверку его дома.
"После угроз смертью мне и моей семье это следующий пример стравливания и радикализации нашего общества, за который в ответе эта коалиция", - написал Шимечка, призвав своих политических оппонентов перестать распространять ненависть.
В середине сентября Шимечка был снят с поста вице-спикера парламента Словакии из-за сомнений в обоснованности дотаций, которые получали его близкие от государства.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо
говорил, что по итогам аудита в министерстве юстиции были обнаружены данные, которые свидетельствуют о махинациях при распределении дотаций в пользу семьи лидера оппозиционной партии Progresívne Slovensko. Фицо отмечал, что члены семьи Шимечки могли несколько лет необоснованно использовать схему получения дотаций не только в министерстве юстиции, но и в других государственных ведомствах.
Шимечка, в свою очередь, объяснял, что организации, о которых говорил премьер Фицо, "получают поддержку и гранты не только от Словакии, но и от Европейского союза и частных источников долгие годы". По мнению Шимечки, требование его отставки было связано с попыткой отомстить за оппозиционную деятельность.