https://ria.ru/20241002/sledstvie-1975850564.html

Срок следствия по делу о поставке некачественных бронежилетов продлили

Срок следствия по делу о поставке некачественных бронежилетов продлили - РИА Новости, 02.10.2024

Срок следствия по делу о поставке некачественных бронежилетов продлили

Срок предварительного следствия по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для армии РФ продлен до начала следующего года, указано в материалах... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T03:04

2024-10-02T03:04

2024-10-02T03:04

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для армии РФ продлен до начала следующего года, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу 17 мая 2024 года продлен заместителем руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 9 месяцев 00 суток, то есть до 03 января 2025 года", - сказано в документах. Ранее Басманный суд Москвы арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергея Семенихина, Александра Ермакова, Вячеслава Портянникова и Виктора Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

https://ria.ru/20240912/bronezhilety-1972204192.html

https://ria.ru/20240930/rassledovanie-1975408355.html

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происшествия, россия, москва