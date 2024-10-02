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В краснодарском поселке благоустроят сквер памяти Героев-танкистов - РИА Новости, 02.10.2024
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Краснодарский край
 
23:06 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/skver-1976053752.html
В краснодарском поселке благоустроят сквер памяти Героев-танкистов
В краснодарском поселке благоустроят сквер памяти Героев-танкистов - РИА Новости, 02.10.2024
В краснодарском поселке благоустроят сквер памяти Героев-танкистов
Сквер памяти Героев-танкистов обновят в краснодарском поселке Колосистый, общественное пространство с военно-патриотической зоной реализуют в рамках нацпроекта... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:06
2024-10-02T23:06
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Сквер памяти Героев-танкистов обновят в краснодарском поселке Колосистый, общественное пространство с военно-патриотической зоной реализуют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", следует из релиза пресс-службы администрации Кубани. "В сквере уже уложили пешеходные дорожки, установили детские игровые и спортивную площадки, объекты малых архитектурных форм, системы освещения, видеонаблюдения и автоматического полива. Также обустроили пространство для проведения массовых мероприятий, организовали парковку. Сейчас работы – на финальном этапе, в сквере ведут озеленение территории," – цитирует пресс-служба слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, сказанные журналистам. Уточняется, что в сквере памяти Героев-танкистов создали военно-патриотическую зону. При этом работы в поселке Колосистом ведут по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, объект реализуется в том числе и за счет краевого бюджета. Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Краснодарском крае благоустроили около 1,3 тысяч общественных территорий. В 2024 году в городах и районах обновляют 104 зеленые зоны, добавляют власти.
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общество, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край

В краснодарском поселке благоустроят сквер памяти Героев-танкистов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Сквер памяти Героев-танкистов обновят в краснодарском поселке Колосистый, общественное пространство с военно-патриотической зоной реализуют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", следует из релиза пресс-службы администрации Кубани.
«
"В сквере уже уложили пешеходные дорожки, установили детские игровые и спортивную площадки, объекты малых архитектурных форм, системы освещения, видеонаблюдения и автоматического полива. Также обустроили пространство для проведения массовых мероприятий, организовали парковку. Сейчас работы – на финальном этапе, в сквере ведут озеленение территории," – цитирует пресс-служба слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, сказанные журналистам.
Уточняется, что в сквере памяти Героев-танкистов создали военно-патриотическую зону. При этом работы в поселке Колосистом ведут по нацпроекту "Жилье и городская среда".
Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, объект реализуется в том числе и за счет краевого бюджета.
Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Краснодарском крае благоустроили около 1,3 тысяч общественных территорий. В 2024 году в городах и районах обновляют 104 зеленые зоны, добавляют власти.
 
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