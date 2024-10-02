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В краснодарском поселке благоустроят сквер памяти Героев-танкистов
В краснодарском поселке благоустроят сквер памяти Героев-танкистов - РИА Новости, 02.10.2024
В краснодарском поселке благоустроят сквер памяти Героев-танкистов
Сквер памяти Героев-танкистов обновят в краснодарском поселке Колосистый, общественное пространство с военно-патриотической зоной реализуют в рамках нацпроекта... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:06
2024-10-02T23:06
2024-10-02T23:06
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Сквер памяти Героев-танкистов обновят в краснодарском поселке Колосистый, общественное пространство с военно-патриотической зоной реализуют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", следует из релиза пресс-службы администрации Кубани. "В сквере уже уложили пешеходные дорожки, установили детские игровые и спортивную площадки, объекты малых архитектурных форм, системы освещения, видеонаблюдения и автоматического полива. Также обустроили пространство для проведения массовых мероприятий, организовали парковку. Сейчас работы – на финальном этапе, в сквере ведут озеленение территории," – цитирует пресс-служба слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, сказанные журналистам. Уточняется, что в сквере памяти Героев-танкистов создали военно-патриотическую зону. При этом работы в поселке Колосистом ведут по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, объект реализуется в том числе и за счет краевого бюджета. Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Краснодарском крае благоустроили около 1,3 тысяч общественных территорий. В 2024 году в городах и районах обновляют 104 зеленые зоны, добавляют власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Сквер памяти Героев-танкистов обновят в краснодарском поселке Колосистый, общественное пространство с военно-патриотической зоной реализуют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", следует из релиза пресс-службы администрации Кубани.
«
"В сквере уже уложили пешеходные дорожки, установили детские игровые и спортивную площадки, объекты малых архитектурных форм, системы освещения, видеонаблюдения и автоматического полива. Также обустроили пространство для проведения массовых мероприятий, организовали парковку. Сейчас работы – на финальном этапе, в сквере ведут озеленение территории," – цитирует пресс-служба слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, сказанные журналистам.
Уточняется, что в сквере памяти Героев-танкистов создали военно-патриотическую зону. При этом работы в поселке Колосистом ведут по нацпроекту "Жилье и городская среда".
Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, объект реализуется в том числе и за счет краевого бюджета.
Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Краснодарском крае
благоустроили около 1,3 тысяч общественных территорий. В 2024 году в городах и районах обновляют 104 зеленые зоны, добавляют власти.