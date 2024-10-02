https://ria.ru/20241002/skver-1976053752.html

В краснодарском поселке благоустроят сквер памяти Героев-танкистов

В краснодарском поселке благоустроят сквер памяти Героев-танкистов - РИА Новости, 02.10.2024

В краснодарском поселке благоустроят сквер памяти Героев-танкистов

Сквер памяти Героев-танкистов обновят в краснодарском поселке Колосистый, общественное пространство с военно-патриотической зоной реализуют в рамках нацпроекта... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:06

2024-10-02T23:06

2024-10-02T23:06

краснодарский край

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Сквер памяти Героев-танкистов обновят в краснодарском поселке Колосистый, общественное пространство с военно-патриотической зоной реализуют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", следует из релиза пресс-службы администрации Кубани. "В сквере уже уложили пешеходные дорожки, установили детские игровые и спортивную площадки, объекты малых архитектурных форм, системы освещения, видеонаблюдения и автоматического полива. Также обустроили пространство для проведения массовых мероприятий, организовали парковку. Сейчас работы – на финальном этапе, в сквере ведут озеленение территории," – цитирует пресс-служба слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, сказанные журналистам. Уточняется, что в сквере памяти Героев-танкистов создали военно-патриотическую зону. При этом работы в поселке Колосистом ведут по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, объект реализуется в том числе и за счет краевого бюджета. Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Краснодарском крае благоустроили около 1,3 тысяч общественных территорий. В 2024 году в городах и районах обновляют 104 зеленые зоны, добавляют власти.

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край