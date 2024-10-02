https://ria.ru/20241002/shlosberg-1975936961.html
Шлосбергу* грозит до двух лет тюрьмы
Шлосбергу* грозит до двух лет тюрьмы - РИА Новости, 02.10.2024
Шлосбергу* грозит до двух лет тюрьмы
Заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу* грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:47
2024-10-02T13:47
2024-10-02T13:47
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псков
лев шлосберг
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу* грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, следует из текста Уголовного кодекса РФ. Как ранее сообщило СУСК РФ по Псковской области, в Пскове возбуждено уголовное дело в отношении Шлосберга*, который подозревается по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Санкция части этой статьи УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок. По версии следствия, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов и неоднократно привлеченный к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иноагентах, "повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом". Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240927/inogenty-1975123703.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, псковская область, псков, лев шлосберг, яблоко, происшествия
Россия, Псковская область, Псков, Лев Шлосберг, Яблоко, Происшествия
Шлосбергу* грозит до двух лет тюрьмы
Зампреду "Яблока" Шлосбергу грозит до двух лет тюрьмы
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу* грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, следует из текста Уголовного кодекса РФ.
Как ранее сообщило СУСК РФ по Псковской области
, в Пскове
возбуждено уголовное дело в отношении Шлосберга*, который подозревается по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Санкция части этой статьи УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.
По версии следствия, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов и неоднократно привлеченный к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иноагентах, "повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом".
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Лицо, выполняющее функции иноагента в России