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Крупнейшая школа Кубани почти на 1,9 тысячи мест появится в Краснодаре
Крупнейшая школа Кубани почти на 1,9 тысячи мест появится в Краснодаре - РИА Новости, 02.10.2024
Крупнейшая школа Кубани почти на 1,9 тысячи мест появится в Краснодаре
Одну из самых больших школ Кубани построят в Краснодаре в рамках краевой программы, учебное заведение рассчитано на 1875 мест, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:39
2024-10-02T22:39
2024-10-02T22:39
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Одну из самых больших школ Кубани построят в Краснодаре в рамках краевой программы, учебное заведение рассчитано на 1875 мест, сообщили в администрации региона. "В Краснодаре продолжают строительство школы. Новое учебное заведение, рассчитанное на 1875 мест, станет одним из самых больших в крае. Образовательную организацию на ул. Командорской строят по краевой госпрограмме "Развитие общественной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Уточняется, что здание школы будет трехэтажным, общая площадь составит более 31,7 тысячи квадратных метров. Работы уже выполнены на 57%. На объекте работают 255 человек, задействовано 18 единиц спецтехники. Завершат строительство школы в 2025 году, добавляют власти.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, краснодар
Краснодарский край, Общество, Краснодар
КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Одну из самых больших школ Кубани построят в Краснодаре в рамках краевой программы, учебное заведение рассчитано на 1875 мест, сообщили в администрации региона.
«
"В Краснодаре продолжают строительство школы. Новое учебное заведение, рассчитанное на 1875 мест, станет одним из самых больших в крае. Образовательную организацию на ул. Командорской строят по краевой госпрограмме "Развитие общественной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что здание школы будет трехэтажным, общая площадь составит более 31,7 тысячи квадратных метров. Работы уже выполнены на 57%.
На объекте работают 255 человек, задействовано 18 единиц спецтехники. Завершат строительство школы в 2025 году, добавляют власти.