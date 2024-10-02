https://ria.ru/20241002/shkola-1976049538.html

Крупнейшая школа Кубани почти на 1,9 тысячи мест появится в Краснодаре

Крупнейшая школа Кубани почти на 1,9 тысячи мест появится в Краснодаре - РИА Новости, 02.10.2024

Крупнейшая школа Кубани почти на 1,9 тысячи мест появится в Краснодаре

Одну из самых больших школ Кубани построят в Краснодаре в рамках краевой программы, учебное заведение рассчитано на 1875 мест, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:39

2024-10-02T22:39

2024-10-02T22:39

краснодарский край

общество

краснодар

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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Одну из самых больших школ Кубани построят в Краснодаре в рамках краевой программы, учебное заведение рассчитано на 1875 мест, сообщили в администрации региона. "В Краснодаре продолжают строительство школы. Новое учебное заведение, рассчитанное на 1875 мест, станет одним из самых больших в крае. Образовательную организацию на ул. Командорской строят по краевой госпрограмме "Развитие общественной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Уточняется, что здание школы будет трехэтажным, общая площадь составит более 31,7 тысячи квадратных метров. Работы уже выполнены на 57%. На объекте работают 255 человек, задействовано 18 единиц спецтехники. Завершат строительство школы в 2025 году, добавляют власти.

краснодар

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодар