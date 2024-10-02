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Крупнейшая школа Кубани почти на 1,9 тысячи мест появится в Краснодаре - РИА Новости, 02.10.2024
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Краснодарский край
 
22:39 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/shkola-1976049538.html
Крупнейшая школа Кубани почти на 1,9 тысячи мест появится в Краснодаре
Крупнейшая школа Кубани почти на 1,9 тысячи мест появится в Краснодаре - РИА Новости, 02.10.2024
Крупнейшая школа Кубани почти на 1,9 тысячи мест появится в Краснодаре
Одну из самых больших школ Кубани построят в Краснодаре в рамках краевой программы, учебное заведение рассчитано на 1875 мест, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:39
2024-10-02T22:39
краснодарский край
общество
краснодар
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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Одну из самых больших школ Кубани построят в Краснодаре в рамках краевой программы, учебное заведение рассчитано на 1875 мест, сообщили в администрации региона. "В Краснодаре продолжают строительство школы. Новое учебное заведение, рассчитанное на 1875 мест, станет одним из самых больших в крае. Образовательную организацию на ул. Командорской строят по краевой госпрограмме "Развитие общественной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Уточняется, что здание школы будет трехэтажным, общая площадь составит более 31,7 тысячи квадратных метров. Работы уже выполнены на 57%. На объекте работают 255 человек, задействовано 18 единиц спецтехники. Завершат строительство школы в 2025 году, добавляют власти.
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общество, краснодар
Краснодарский край, Общество, Краснодар

Крупнейшая школа Кубани почти на 1,9 тысячи мест появится в Краснодаре

© iStock.com / alekseisazonovВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© iStock.com / alekseisazonov
Вид на Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Одну из самых больших школ Кубани построят в Краснодаре в рамках краевой программы, учебное заведение рассчитано на 1875 мест, сообщили в администрации региона.
«
"В Краснодаре продолжают строительство школы. Новое учебное заведение, рассчитанное на 1875 мест, станет одним из самых больших в крае. Образовательную организацию на ул. Командорской строят по краевой госпрограмме "Развитие общественной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что здание школы будет трехэтажным, общая площадь составит более 31,7 тысячи квадратных метров. Работы уже выполнены на 57%.
На объекте работают 255 человек, задействовано 18 единиц спецтехники. Завершат строительство школы в 2025 году, добавляют власти.
 
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