https://ria.ru/20241002/shkola-1976035786.html
В Северной Осетии возбудили дело после обрушения потолка в школе
В Северной Осетии возбудили дело после обрушения потолка в школе - РИА Новости, 02.10.2024
В Северной Осетии возбудили дело после обрушения потолка в школе
Уголовное дело возбуждено после обрушения потолка в сельской школе в Северной Осетии, в результате которого пострадали два ученика, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:26
2024-10-02T20:26
2024-10-02T20:39
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975952532_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_9eb1fd05f8c8148df1d46141118b7a3b.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения потолка в сельской школе в Северной Осетии, в результате которого пострадали два ученика, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее следственное управление СК РФ по Северной Осетии организовало проверку в школе села Камбилеевское Пригородного района после обрушения потолка, в результате которого пострадали двое учеников. Школьников доставили бригадой скорой помощи в республиканскую клиническую больницу, госпитализация не потребовалась, уточнили в минздраве Северной Осетии. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по РСО-Алания возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975952532_0:108:1280:1068_1920x0_80_0_0_c31746c23a5b3eb31e6d6f35844e9e42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии возбудили дело после обрушения потолка в школе
СК возбудил уголовное дело после обрушения потолка в школе в Северной Осетии