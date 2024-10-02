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В Северной Осетии возбудили дело после обрушения потолка в школе

В Северной Осетии возбудили дело после обрушения потолка в школе - РИА Новости, 02.10.2024

В Северной Осетии возбудили дело после обрушения потолка в школе

Уголовное дело возбуждено после обрушения потолка в сельской школе в Северной Осетии, в результате которого пострадали два ученика, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:26

2024-10-02T20:26

2024-10-02T20:39

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения потолка в сельской школе в Северной Осетии, в результате которого пострадали два ученика, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее следственное управление СК РФ по Северной Осетии организовало проверку в школе села Камбилеевское Пригородного района после обрушения потолка, в результате которого пострадали двое учеников. Школьников доставили бригадой скорой помощи в республиканскую клиническую больницу, госпитализация не потребовалась, уточнили в минздраве Северной Осетии. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по РСО-Алания возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания