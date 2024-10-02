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В Северной Осетии возбудили дело после обрушения потолка в школе - РИА Новости, 02.10.2024
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20:26 02.10.2024 (обновлено: 20:39 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/shkola-1976035786.html
В Северной Осетии возбудили дело после обрушения потолка в школе
В Северной Осетии возбудили дело после обрушения потолка в школе - РИА Новости, 02.10.2024
В Северной Осетии возбудили дело после обрушения потолка в школе
Уголовное дело возбуждено после обрушения потолка в сельской школе в Северной Осетии, в результате которого пострадали два ученика, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:26
2024-10-02T20:39
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения потолка в сельской школе в Северной Осетии, в результате которого пострадали два ученика, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее следственное управление СК РФ по Северной Осетии организовало проверку в школе села Камбилеевское Пригородного района после обрушения потолка, в результате которого пострадали двое учеников. Школьников доставили бригадой скорой помощи в республиканскую клиническую больницу, госпитализация не потребовалась, уточнили в минздраве Северной Осетии. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по РСО-Алания возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии возбудили дело после обрушения потолка в школе

СК возбудил уголовное дело после обрушения потолка в школе в Северной Осетии

© Фото : Прокуратура Республики Северная Осетия -Алания/Telegram Место обрушения потолка в школе села Камбилеевское Пригородного района Северной Осетии. 2 октября 2024
 Место обрушения потолка в школе села Камбилеевское Пригородного района Северной Осетии. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Прокуратура Республики Северная Осетия -Алания/Telegram
Место обрушения потолка в школе села Камбилеевское Пригородного района Северной Осетии. 2 октября 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения потолка в сельской школе в Северной Осетии, в результате которого пострадали два ученика, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее следственное управление СК РФ по Северной Осетии организовало проверку в школе села Камбилеевское Пригородного района после обрушения потолка, в результате которого пострадали двое учеников. Школьников доставили бригадой скорой помощи в республиканскую клиническую больницу, госпитализация не потребовалась, уточнили в минздраве Северной Осетии.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по РСО-Алания возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Место обрушения потолка в одной из школ Москвы. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В московской школе упала часть потолка
3 апреля, 12:42
 
ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Республика Северная Осетия - Алания
 
 
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