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Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке - РИА Новости, 02.10.2024
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00:58 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/sberbank-1975844214.html
Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке - РИА Новости, 02.10.2024
Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк со 2 октября повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, минимальные ставки на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T00:58
2024-10-02T00:58
экономика
ипотека
сбербанк россии
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сбербанк со 2 октября повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, минимальные ставки на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном - 21,6%, говорится в сообщении пресс-службы банка. "Ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 процентного пункта. Таким образом, минимальные ставки на "Домклик" на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном - 21,6%", - сказано в сообщении. Также отмечается, что по базовой программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" помимо повышения ставки отменена надбавка в размере одного процентного пункта при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на "Домклик" теперь 24,3%. Указывается, что ставки по базовым программам в сегменте ИЖС увеличены на 1,8 процентных пункта. Минимальные ставки на строительство дома, а также на покупку загородной недвижимости и земли составляют 23,1%. "Эти изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой", - заключили в сообщении. Ранее, в сентябре, аналитики "Домклик" пояснили РИА Новости, что стоимость ОФЗ влияет на ставки по ипотеке через рыночные ставки доходности. Если доходность ОФЗ растет, это обычно означает, что инвесторы требуют более высокой доходности для других фиксированных доходных активов, включая облигации банка. В результате стоимость заимствований для банков может увеличиться, что, в свою очередь, приводит к коррекции ставок по ипотеке для заемщиков.
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экономика, ипотека, сбербанк россии
Экономика, Ипотека, Сбербанк России
Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке на 0,9 процентных пункта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сбербанк со 2 октября повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, минимальные ставки на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном - 21,6%, говорится в сообщении пресс-службы банка.
"Ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 процентного пункта. Таким образом, минимальные ставки на "Домклик" на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном - 21,6%", - сказано в сообщении.
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Также отмечается, что по базовой программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" помимо повышения ставки отменена надбавка в размере одного процентного пункта при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на "Домклик" теперь 24,3%.
Указывается, что ставки по базовым программам в сегменте ИЖС увеличены на 1,8 процентных пункта. Минимальные ставки на строительство дома, а также на покупку загородной недвижимости и земли составляют 23,1%.
"Эти изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой", - заключили в сообщении.
Ранее, в сентябре, аналитики "Домклик" пояснили РИА Новости, что стоимость ОФЗ влияет на ставки по ипотеке через рыночные ставки доходности. Если доходность ОФЗ растет, это обычно означает, что инвесторы требуют более высокой доходности для других фиксированных доходных активов, включая облигации банка. В результате стоимость заимствований для банков может увеличиться, что, в свою очередь, приводит к коррекции ставок по ипотеке для заемщиков.
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