https://ria.ru/20241002/samolet-1975871532.html
Самолет президента Бразилии вернулся в Мехико из-за неполадки, пишут СМИ
Самолет президента Бразилии вернулся в Мехико из-за неполадки, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
Самолет президента Бразилии вернулся в Мехико из-за неполадки, пишут СМИ
Самолёт президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы больше четырех часов кружил в воздухе, а затем вернулся в аэропорт Мексики, откуда вылетел ранее, из-за... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:59
2024-10-02T08:59
2024-10-02T09:00
в мире
бразилия
мексика
мехико (штат)
луис инасиу лула да силва
клаудия шейнбаум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841569916_0:109:3003:1798_1920x0_80_0_0_8a44ec56e7111ecd5eb19d40862cd4c5.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Самолёт президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы больше четырех часов кружил в воздухе, а затем вернулся в аэропорт Мексики, откуда вылетел ранее, из-за технической неполадки, сообщил новостной портал G1. "Самолёт с президентом благополучно вернулся в аэропорт Мехико поздно вечером 1 октября из-за технической неполадки, вынудившей самолёт кружить более четырех часов, чтобы сбросить излишки топлива", - говорится в сообщении. Согласно данным источника в правительстве, проблема была решена ещё в воздухе. По одной из версий - в турбину самолёта попала птица. На борту находилось 16 человек, включая президента, министров и экипаж. Лула да Силва во вторник принял участие в инаугурации президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Президент Бразилии для возвращения на родину пересядет в резервный самолет.
https://ria.ru/20241002/polety-1975870301.html
бразилия
мексика
мехико (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841569916_186:0:2855:2002_1920x0_80_0_0_a4098239215b79eb4ebc5702cfa9dba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, мексика, мехико (штат), луис инасиу лула да силва, клаудия шейнбаум
В мире, Бразилия, Мексика, Мехико (штат), Луис Инасиу Лула да Силва, Клаудия Шейнбаум
Самолет президента Бразилии вернулся в Мехико из-за неполадки, пишут СМИ
G1: самолет Инасиу Лулы да Силвы вернулся в Мехико из-за технической неполадки