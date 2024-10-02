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Самолет президента Бразилии вернулся в Мехико из-за неполадки, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
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08:59 02.10.2024 (обновлено: 09:00 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/samolet-1975871532.html
Самолет президента Бразилии вернулся в Мехико из-за неполадки, пишут СМИ
Самолет президента Бразилии вернулся в Мехико из-за неполадки, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
Самолет президента Бразилии вернулся в Мехико из-за неполадки, пишут СМИ
Самолёт президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы больше четырех часов кружил в воздухе, а затем вернулся в аэропорт Мексики, откуда вылетел ранее, из-за... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:59
2024-10-02T09:00
в мире
бразилия
мексика
мехико (штат)
луис инасиу лула да силва
клаудия шейнбаум
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Самолёт президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы больше четырех часов кружил в воздухе, а затем вернулся в аэропорт Мексики, откуда вылетел ранее, из-за технической неполадки, сообщил новостной портал G1. "Самолёт с президентом благополучно вернулся в аэропорт Мехико поздно вечером 1 октября из-за технической неполадки, вынудившей самолёт кружить более четырех часов, чтобы сбросить излишки топлива", - говорится в сообщении. Согласно данным источника в правительстве, проблема была решена ещё в воздухе. По одной из версий - в турбину самолёта попала птица. На борту находилось 16 человек, включая президента, министров и экипаж. Лула да Силва во вторник принял участие в инаугурации президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Президент Бразилии для возвращения на родину пересядет в резервный самолет.
https://ria.ru/20241002/polety-1975870301.html
бразилия
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в мире, бразилия, мексика, мехико (штат), луис инасиу лула да силва, клаудия шейнбаум
В мире, Бразилия, Мексика, Мехико (штат), Луис Инасиу Лула да Силва, Клаудия Шейнбаум
Самолет президента Бразилии вернулся в Мехико из-за неполадки, пишут СМИ

G1: самолет Инасиу Лулы да Силвы вернулся в Мехико из-за технической неполадки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет в небе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Самолёт президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы больше четырех часов кружил в воздухе, а затем вернулся в аэропорт Мексики, откуда вылетел ранее, из-за технической неполадки, сообщил новостной портал G1.
"Самолёт с президентом благополучно вернулся в аэропорт Мехико поздно вечером 1 октября из-за технической неполадки, вынудившей самолёт кружить более четырех часов, чтобы сбросить излишки топлива", - говорится в сообщении.
Согласно данным источника в правительстве, проблема была решена ещё в воздухе. По одной из версий - в турбину самолёта попала птица.
На борту находилось 16 человек, включая президента, министров и экипаж. Лула да Силва во вторник принял участие в инаугурации президента Мексики Клаудии Шейнбаум.
Президент Бразилии для возвращения на родину пересядет в резервный самолет.
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В миреБразилияМексикаМехико (штат)Луис Инасиу Лула да СилваКлаудия Шейнбаум
 
 
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