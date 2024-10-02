https://ria.ru/20241002/samolet-1975871532.html

Самолет президента Бразилии вернулся в Мехико из-за неполадки, пишут СМИ

Самолет президента Бразилии вернулся в Мехико из-за неполадки, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024

Самолет президента Бразилии вернулся в Мехико из-за неполадки, пишут СМИ

Самолёт президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы больше четырех часов кружил в воздухе, а затем вернулся в аэропорт Мексики, откуда вылетел ранее, из-за... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:59

2024-10-02T08:59

2024-10-02T09:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Самолёт президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы больше четырех часов кружил в воздухе, а затем вернулся в аэропорт Мексики, откуда вылетел ранее, из-за технической неполадки, сообщил новостной портал G1. "Самолёт с президентом благополучно вернулся в аэропорт Мехико поздно вечером 1 октября из-за технической неполадки, вынудившей самолёт кружить более четырех часов, чтобы сбросить излишки топлива", - говорится в сообщении. Согласно данным источника в правительстве, проблема была решена ещё в воздухе. По одной из версий - в турбину самолёта попала птица. На борту находилось 16 человек, включая президента, министров и экипаж. Лула да Силва во вторник принял участие в инаугурации президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Президент Бразилии для возвращения на родину пересядет в резервный самолет.

https://ria.ru/20241002/polety-1975870301.html

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