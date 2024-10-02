https://ria.ru/20241002/rossiya-1976007648.html
Россия потребовала от ООН объяснить понижение аккредитации шефу бюро ВГТРК
Россия потребовала от ООН объяснить понижение аккредитации шефу бюро ВГТРК - РИА Новости, 02.10.2024
Россия потребовала от ООН объяснить понижение аккредитации шефу бюро ВГТРК
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту, в которой потребовала объяснить обстоятельства понижения уровня аккредитации журналисту... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:43
2024-10-02T17:43
2024-10-02T17:43
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россия
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антониу гутерреш
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту, в которой потребовала объяснить обстоятельства понижения уровня аккредитации журналисту ВГТРК Валентину Богданову в Нью-Йорке, а также дать оценку действиям делегации ФРГ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в Telegram-канале ВГТРК сообщалось, что секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову за вопросы Владимиру Зеленскому и главе МИД Германии Анналене Бербок на Генассамблее ООН. "Российскому корреспонденту и оператору был понижен статус аккредитации. На каком основании? Вот этот вопрос задал себе не только Валентин Богданов, но и МИД России и наше постоянное представительство при ООН, оно направило ноту генеральному секретарю ООН с требованием объяснить обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям представителей ФРГ", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что в данном случае можно наблюдать неприкрытый избирательный подход, который можно объяснить только одним - желанием ооновцев буквально если не угодить, то прогнуться перед представителями ФРГ и желанием делегации Бербок ограничить свободу слова. "Мы будем добиваться справедливости восстановлением нашего журналиста в правах и выяснения соответствующих предписаний в отношении действий Анналены Бербок и её команды хамов. Делегация Германии, которая наряду со своими западными коллегами на всех ооновских и других площадках громче всех выступает за открытость и свободу СМИ, в очередной раз доказала своё истинное искривлённое лицо и искажённое отношение к прославляемым ценностям", - пояснила она. Она отметила, что именно по этим самым коридорам, в этой самой части штаб-квартиры ООН каждый день на протяжении десятилетий ходят официальные делегации, представители стран, главы делегаций на уровне министров иностранных дел и глав государств, а вокруг них ходят журналисты и просят комментарий. "Если бы секретариат ООН наказывал всех журналистов, которые задают вопросы дипломатам, передвигающимся по штаб-квартире, то в ООН не осталось бы ни одного представителя СМИ", - заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965258115.html
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в мире, германия, россия, нью-йорк (город), анналена бербок, мария захарова, антониу гутерреш, оон, вгтрк, генеральная ассамблея оон
В мире, Германия, Россия, Нью-Йорк (город), Анналена Бербок, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, ООН, ВГТРК, Генеральная Ассамблея ООН
Россия потребовала от ООН объяснить понижение аккредитации шефу бюро ВГТРК
Россия потребовала от ООН объяснить понижение аккредитации Валентину Богданову
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту, в которой потребовала объяснить обстоятельства понижения уровня аккредитации журналисту ВГТРК Валентину Богданову в Нью-Йорке, а также дать оценку действиям делегации ФРГ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в Telegram-канале ВГТРК сообщалось, что секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову за вопросы Владимиру Зеленскому
и главе МИД Германии Анналене Бербок
на Генассамблее
ООН.
"Российскому корреспонденту и оператору был понижен статус аккредитации. На каком основании? Вот этот вопрос задал себе не только Валентин Богданов, но и МИД России и наше постоянное представительство при ООН, оно направило ноту генеральному секретарю ООН с требованием объяснить обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям представителей ФРГ", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что в данном случае можно наблюдать неприкрытый избирательный подход, который можно объяснить только одним - желанием ооновцев буквально если не угодить, то прогнуться перед представителями ФРГ и желанием делегации Бербок ограничить свободу слова.
"Мы будем добиваться справедливости восстановлением нашего журналиста в правах и выяснения соответствующих предписаний в отношении действий Анналены Бербок и её команды хамов. Делегация Германии, которая наряду со своими западными коллегами на всех ооновских и других площадках громче всех выступает за открытость и свободу СМИ, в очередной раз доказала своё истинное искривлённое лицо и искажённое отношение к прославляемым ценностям", - пояснила она.
Она отметила, что именно по этим самым коридорам, в этой самой части штаб-квартиры ООН каждый день на протяжении десятилетий ходят официальные делегации, представители стран, главы делегаций на уровне министров иностранных дел и глав государств, а вокруг них ходят журналисты и просят комментарий.
"Если бы секретариат ООН наказывал всех журналистов, которые задают вопросы дипломатам, передвигающимся по штаб-квартире, то в ООН не осталось бы ни одного представителя СМИ", - заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.