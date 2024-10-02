https://ria.ru/20241002/rossiya-1976007648.html

Россия потребовала от ООН объяснить понижение аккредитации шефу бюро ВГТРК

Россия потребовала от ООН объяснить понижение аккредитации шефу бюро ВГТРК - РИА Новости, 02.10.2024

Россия потребовала от ООН объяснить понижение аккредитации шефу бюро ВГТРК

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту, в которой потребовала объяснить обстоятельства понижения уровня аккредитации журналисту... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:43

2024-10-02T17:43

2024-10-02T17:43

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россия

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анналена бербок

мария захарова

антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту, в которой потребовала объяснить обстоятельства понижения уровня аккредитации журналисту ВГТРК Валентину Богданову в Нью-Йорке, а также дать оценку действиям делегации ФРГ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в Telegram-канале ВГТРК сообщалось, что секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову за вопросы Владимиру Зеленскому и главе МИД Германии Анналене Бербок на Генассамблее ООН. "Российскому корреспонденту и оператору был понижен статус аккредитации. На каком основании? Вот этот вопрос задал себе не только Валентин Богданов, но и МИД России и наше постоянное представительство при ООН, оно направило ноту генеральному секретарю ООН с требованием объяснить обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям представителей ФРГ", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что в данном случае можно наблюдать неприкрытый избирательный подход, который можно объяснить только одним - желанием ооновцев буквально если не угодить, то прогнуться перед представителями ФРГ и желанием делегации Бербок ограничить свободу слова. "Мы будем добиваться справедливости восстановлением нашего журналиста в правах и выяснения соответствующих предписаний в отношении действий Анналены Бербок и её команды хамов. Делегация Германии, которая наряду со своими западными коллегами на всех ооновских и других площадках громче всех выступает за открытость и свободу СМИ, в очередной раз доказала своё истинное искривлённое лицо и искажённое отношение к прославляемым ценностям", - пояснила она. Она отметила, что именно по этим самым коридорам, в этой самой части штаб-квартиры ООН каждый день на протяжении десятилетий ходят официальные делегации, представители стран, главы делегаций на уровне министров иностранных дел и глав государств, а вокруг них ходят журналисты и просят комментарий. "Если бы секретариат ООН наказывал всех журналистов, которые задают вопросы дипломатам, передвигающимся по штаб-квартире, то в ООН не осталось бы ни одного представителя СМИ", - заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965258115.html

https://ria.ru/20240908/poddubnyy-1971390894.html

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в мире, германия, россия, нью-йорк (город), анналена бербок, мария захарова, антониу гутерреш, оон, вгтрк, генеральная ассамблея оон