https://ria.ru/20241002/rossija-1975869084.html
Россия и Китай отстаивают право на свободное развитие, заявил Моргулов
Россия и Китай отстаивают право на свободное развитие, заявил Моргулов - РИА Новости, 02.10.2024
Россия и Китай отстаивают право на свободное развитие, заявил Моргулов
РФ и КНР в ответ на недружественные действия Запада продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, заявил РИА Новости посол России в Китае... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:37
2024-10-02T08:37
2024-10-02T08:37
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. РФ и КНР в ответ на недружественные действия Запада продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран. "В ответ на недружественные действия Запада Россия и Китай продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, выбор собственного пути и равноправное сотрудничество", - заявил Моргулов. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
https://ria.ru/20241002/putin-1975857221.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, китай, игорь моргулов
В мире, Россия, Китай, Игорь Моргулов
Россия и Китай отстаивают право на свободное развитие, заявил Моргулов
Посол Моргулов: Россия и Китай продолжат отстаивать право на свободное развитие
ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. РФ и КНР в ответ на недружественные действия Запада продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран.
"В ответ на недружественные действия Запада Россия и Китай продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, выбор собственного пути и равноправное сотрудничество", - заявил Моргулов.
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.