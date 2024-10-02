https://ria.ru/20241002/rossija-1975869084.html

Россия и Китай отстаивают право на свободное развитие, заявил Моргулов

Россия и Китай отстаивают право на свободное развитие, заявил Моргулов - РИА Новости, 02.10.2024

Россия и Китай отстаивают право на свободное развитие, заявил Моргулов

РФ и КНР в ответ на недружественные действия Запада продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, заявил РИА Новости посол России в Китае... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:37

2024-10-02T08:37

2024-10-02T08:37

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китай

игорь моргулов

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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. РФ и КНР в ответ на недружественные действия Запада продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран. "В ответ на недружественные действия Запада Россия и Китай продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, выбор собственного пути и равноправное сотрудничество", - заявил Моргулов. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.

https://ria.ru/20241002/putin-1975857221.html

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китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, игорь моргулов