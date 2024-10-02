https://ria.ru/20241002/rosh_kha-shana--1975501820.html

Рош ха-Шана (еврейский Новый год)

Рош ха-Шана (еврейский Новый год) - РИА Новости, 02.10.2024

Рош ха-Шана (еврейский Новый год)

Рош ха-Шана (Рош хашана, Рош а-Шана) – праздник еврейского Нового года. Один из важнейших иудейских праздников. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T06:59

2024-10-02T06:59

2024-10-02T06:59

справки

рош ха-шана

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Рош ха-Шана (Рош хашана, Рош а-Шана) – праздник еврейского Нового года. Один из важнейших иудейских праздников. Рош ха-Шана в переводе с иврита дословно означает "голова года". Он начинается в первый день месяца тишрей (по лунному иудейскому календарю), который по светскому календарю приходится обычно на сентябрь или октябрь. Рош ха-Шана празднуется в течение первых двух дней месяца тишрей, при этом эти два дня считаются одним длинным праздником, который называется "йома арихата" (длинный день) В 2024 году Рош ха-Шана начинается 2 октября с заходом солнца и завершится 4 октября.Летоисчисление в еврейском календаре ведется с 3761 года до нашей эры – со дня рождения Адама (или от сотворения мира). Поэтому в 2024 году евреи отмечают наступление 5785 года.С Рош ха-Шана начинается новый виток еврейского календаря и отмечается день зарождения Вселенной. В дни, предшествующие празднику, принято больше времени уделять изучению Торы (священное писание в иудаизме) и читать специальные молитвы раскаяния (слихот). Согласно традиции, десять дней от начала Рош ха-Шана до Йом-Кипура (Судного дня) – время, когда Бог судит весь мир и выносит приговор: кому – жить, а кому – умереть. Это время называют "Страшными днями" или "Днями трепета". В это время евреям предписано проанализировать свои поступки за весь предшествующий год и раскаяться в грехах. В эти дни принято просить у ближних прощение за нанесенные обиды и желать друг другу быть вписанными в "Книгу жизни", куда Всевышний записывает имена праведных, которым суждено прожить следующий год.Поэтому Рош ха-Шана – это не праздник в обычном смысле этого слова. Праздничный стол и нарядные одежды выражают не радость, а надежду на милосердие Всевышнего. В эти два дня принято как можно меньше спать и больше времени уделять молитве. Кроме того, существует обычай поститься в канун праздника до полудня.Суть Рош ха-Шана как дня Суда выражается в особой заповеди – трубления в шофар. Это специальный инструмент, изготовленный из бараньего рога. В шофар трубят в синагоге во время утренней молитвы, сто раз в каждый из двух дней праздника. По традиции шофар должен издавать три различных звука: долгий, протяжный; напоминающий призывный сигнал; короткий отрывистый. Звуки шофара призывают человека к раскаянию. Во время трубления принято стоять. Согласно традиции, каждый еврей обязан в Рош ха-Шана слышать звук шофара "вживую", а не в записи, по телефону или через электронные носители. В канун первого дня праздника и в ночь второго дня зажигают праздничные свечи. В основном выполнение этой заповеди возложено на женщину – хозяйку дома; она зажигает свечи за всех членов семьи. Если женщина не может зажечь свечи, за нее это делает муж или кто-то другой. Мужчина, живущий один, также обязан зажигать свечи, и делает это сам. Принято зажигать как минимум две свечи. Некоторые женщины добавляют по одной свече на каждого из своих детей. В канун первого дня свечи зажигают за 18 минут до заката солнца.После захода солнца зажигать свечи запрещено, так как с этого момента входят в силу все законы шабата. После наступления праздника их можно зажигать при условии, что в доме есть огонь, зажженный до его наступления (огонь разрешено зажигать только от ранее зажженного огня). Во второй вечер праздника свечи зажигают не ранее появления звезд: запрещено делать в первый день праздника то, что будет использовано только во второй. В каждый из двух вечеров праздника и в каждый из двух его дней устраивается праздничная трапеза, начинающаяся произнесением благословения на хлеб. На этих застольях собирают всю семью и даже дальних родственников. Особое внимание уделяют пожилым и одиноким: ни один еврей не должен встречать Новый год без близких. Как и во все праздники, каждая из трапез предваряется кидушем – благословением праздника, произносимым над бокалом вина или виноградного сока. Время вечернего кидуша – от выхода на небе звезд и до рассвета. Время дневного кидуша – днем, после молитвы и до заката. В первой трапезе праздника не едят кислого (поэтому при приготовлении блюд не употребляют уксус) и горького. После благословения первый ломоть хлеба обмакивают не в соль, а в мед (и так делают во время всех трапез Рош ха-Шана). Затем дольку сладкого яблока окунают в мед, снова произносят благословение, и говорят: "Да будет воля Твоя, чтобы новый год был добрым и сладким!". Помимо яблок, подают гранаты, финики. Не принято есть орехи, а также курить. Все блюда вечерней трапезы символизируют изобилие, которое ожидают в наступающем году. На стол подается рыба – символ плодородия; голова (баранья или рыбная) – знак первенства; морковь, порезанная кружочками, – по форме и цвету она напоминает золотые монеты и символизирует богатство; круглая сладкая хала с изюмом – чтобы год принес здоровье. В первый день Рош ха-Шана после дневной молитвы, но до захода солнца, совершают обычай, называемый ташлих ("сбрасывание грехов"). Верующие собираются возле реки или другого водоема, где водится рыба, произносят молитву покаяния и просят Всевышнего отбросить в пучины морские все их грехи. После этой церемонии принято выворачивать карманы и отряхивать полы одежды как знак избавления от грехов, совершенных в прошедшем году.На Рош ха-Шана все дарят друг другу подарки, отправляют открытки и посылки тем, кто живет далеко.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, рош ха-шана, в мире