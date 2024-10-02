Росгвардия показала, как спецназ вскрывал двери у фигурантов дела Cryptex
Двери в квартиры фигурантов дела Cryptex вскрывали болгаркой и кувалдой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Росгвардия Москвы показала видео, как с помощью болгарки и кувалды спецназ вскрывал двери у фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex, кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как спецназ с помощью болгарки и кувалды вскрывает двери в некоторые квартиры фигурантов, застав их врасплох.
В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой
13 сентября, 02:18
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в Москве возбуждено дело на создателей анонимной платёжной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Дело расследуется сразу по четырём статьям: "организация преступного сообщества и участие в нём", "неправомерный доступ к компьютерной информации", "неправомерный оборот средств платежей", "незаконная банковская деятельность".
По данным СК, в 2013 году фигуранты создали преступное сообщество. Они разработали инфраструктуру в виде анонимной платёжной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, "предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации". Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов.
Основными клиентами этих сервисов были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации их преступного дохода. Следствием установлено, что за 2023 год оборот денег составил более 112 миллиардов рублей, а преступный доход фигурантов - 3,7 миллиарда рублей.
В рамках дела силовики провели 148 обысков по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 регионах РФ. В Москву доставляются 96 фигурантов.
Также СК опубликовал видео, где в одном из жилищ найдена россыпь пачек денег и счетчик банкнот. Кроме того, на кадрах автомобили Tesla, Mercedes-Benz и электропикап Tesla Cybertruck - вероятно, из гаража фигурантов.
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают пенсионеров
1 октября, 04:43