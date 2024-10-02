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Росгвардия показала, как спецназ вскрывал двери у фигурантов дела Cryptex - РИА Новости, 02.10.2024
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20:06 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/rosgvardiya-1976032524.html
Росгвардия показала, как спецназ вскрывал двери у фигурантов дела Cryptex
Росгвардия показала, как спецназ вскрывал двери у фигурантов дела Cryptex - РИА Новости, 02.10.2024
Росгвардия показала, как спецназ вскрывал двери у фигурантов дела Cryptex
Росгвардия Москвы показала видео, как с помощью болгарки и кувалды спецназ вскрывал двери у фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex, кадры опубликованы в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:06
2024-10-02T20:06
происшествия
москва
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Росгвардия Москвы показала видео, как с помощью болгарки и кувалды спецназ вскрывал двери у фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex, кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства. На кадрах видно, как спецназ с помощью болгарки и кувалды вскрывает двери в некоторые квартиры фигурантов, застав их врасплох. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в Москве возбуждено дело на создателей анонимной платёжной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Дело расследуется сразу по четырём статьям: "организация преступного сообщества и участие в нём", "неправомерный доступ к компьютерной информации", "неправомерный оборот средств платежей", "незаконная банковская деятельность". По данным СК, в 2013 году фигуранты создали преступное сообщество. Они разработали инфраструктуру в виде анонимной платёжной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, "предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации". Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами этих сервисов были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации их преступного дохода. Следствием установлено, что за 2023 год оборот денег составил более 112 миллиардов рублей, а преступный доход фигурантов - 3,7 миллиарда рублей. В рамках дела силовики провели 148 обысков по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 регионах РФ. В Москву доставляются 96 фигурантов. Также СК опубликовал видео, где в одном из жилищ найдена россыпь пачек денег и счетчик банкнот. Кроме того, на кадрах автомобили Tesla, Mercedes-Benz и электропикап Tesla Cybertruck - вероятно, из гаража фигурантов.
https://ria.ru/20240913/moshenniki-1972410059.html
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РИА Новости
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60
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Вскрытие двери у фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex
Росгвардия показала видео, как с помощью болгарки и кувалды спецназ вскрывал двери у фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex
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происшествия, москва, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия показала, как спецназ вскрывал двери у фигурантов дела Cryptex

Двери в квартиры фигурантов дела Cryptex вскрывали болгаркой и кувалдой

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Росгвардия Москвы показала видео, как с помощью болгарки и кувалды спецназ вскрывал двери у фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex, кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как спецназ с помощью болгарки и кувалды вскрывает двери в некоторые квартиры фигурантов, застав их врасплох.
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Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в Москве возбуждено дело на создателей анонимной платёжной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Дело расследуется сразу по четырём статьям: "организация преступного сообщества и участие в нём", "неправомерный доступ к компьютерной информации", "неправомерный оборот средств платежей", "незаконная банковская деятельность".
По данным СК, в 2013 году фигуранты создали преступное сообщество. Они разработали инфраструктуру в виде анонимной платёжной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, "предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации". Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов.
Основными клиентами этих сервисов были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации их преступного дохода. Следствием установлено, что за 2023 год оборот денег составил более 112 миллиардов рублей, а преступный доход фигурантов - 3,7 миллиарда рублей.
В рамках дела силовики провели 148 обысков по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 регионах РФ. В Москву доставляются 96 фигурантов.
Также СК опубликовал видео, где в одном из жилищ найдена россыпь пачек денег и счетчик банкнот. Кроме того, на кадрах автомобили Tesla, Mercedes-Benz и электропикап Tesla Cybertruck - вероятно, из гаража фигурантов.
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