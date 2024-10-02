https://ria.ru/20241002/rosgvardiya-1976032524.html

Росгвардия показала, как спецназ вскрывал двери у фигурантов дела Cryptex

Росгвардия показала, как спецназ вскрывал двери у фигурантов дела Cryptex - РИА Новости, 02.10.2024

Росгвардия показала, как спецназ вскрывал двери у фигурантов дела Cryptex

Росгвардия Москвы показала видео, как с помощью болгарки и кувалды спецназ вскрывал двери у фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex, кадры опубликованы в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:06

2024-10-02T20:06

2024-10-02T20:06

происшествия

москва

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Росгвардия Москвы показала видео, как с помощью болгарки и кувалды спецназ вскрывал двери у фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex, кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства. На кадрах видно, как спецназ с помощью болгарки и кувалды вскрывает двери в некоторые квартиры фигурантов, застав их врасплох. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в Москве возбуждено дело на создателей анонимной платёжной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Дело расследуется сразу по четырём статьям: "организация преступного сообщества и участие в нём", "неправомерный доступ к компьютерной информации", "неправомерный оборот средств платежей", "незаконная банковская деятельность". По данным СК, в 2013 году фигуранты создали преступное сообщество. Они разработали инфраструктуру в виде анонимной платёжной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, "предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации". Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами этих сервисов были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации их преступного дохода. Следствием установлено, что за 2023 год оборот денег составил более 112 миллиардов рублей, а преступный доход фигурантов - 3,7 миллиарда рублей. В рамках дела силовики провели 148 обысков по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 регионах РФ. В Москву доставляются 96 фигурантов. Также СК опубликовал видео, где в одном из жилищ найдена россыпь пачек денег и счетчик банкнот. Кроме того, на кадрах автомобили Tesla, Mercedes-Benz и электропикап Tesla Cybertruck - вероятно, из гаража фигурантов.

https://ria.ru/20240913/moshenniki-1972410059.html

https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html

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Вскрытие двери у фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex Росгвардия показала видео, как с помощью болгарки и кувалды спецназ вскрывал двери у фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex 2024-10-02T20:06 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)