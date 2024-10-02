https://ria.ru/20241002/rogov-1975879931.html
Рогов рассказал о ситуации в Угледаре
Рогов рассказал о ситуации в Угледаре - РИА Новости, 02.10.2024
Рогов рассказал о ситуации в Угледаре
Российская армия взяла под контроль значительно больше половины территории города Угледар в ДНР, ВСУ оттягивают свои силы к северным окраинам, где продолжаются... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:39
2024-10-02T09:39
2024-10-02T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Российская армия взяла под контроль значительно больше половины территории города Угледар в ДНР, ВСУ оттягивают свои силы к северным окраинам, где продолжаются бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе "находится в очень серьезном окружении". "Уже значительно больше половины Угледара находится под контролем русской армии. Бои продолжаются на севере города, противник оттягивает свои силы к северным окраинам", - сказал Рогов. По его словам, российская армия полностью контролирует западную, южную и восточную части, а также практически весь центр города. "В разных частях города, включая здание администрации, подняты российские триколоры", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20241001/vsu-1975720933.html
https://ria.ru/20240930/ugledar-1975416352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, угледар, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о ситуации в Угледаре
Рогов: ВС России взяли под контроль большую часть территории Угледара
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Российская армия взяла под контроль значительно больше половины территории города Угледар в ДНР, ВСУ оттягивают свои силы к северным окраинам, где продолжаются бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Накануне советник главы ДНР
Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе "находится в очень серьезном окружении".
"Уже значительно больше половины Угледара находится под контролем русской армии. Бои продолжаются на севере города, противник оттягивает свои силы к северным окраинам", - сказал Рогов.
По его словам, российская армия полностью контролирует западную, южную и восточную части, а также практически весь центр города.
"В разных частях города, включая здание администрации, подняты российские триколоры", - добавил Рогов.