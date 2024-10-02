https://ria.ru/20241002/reydy-1975966091.html

Более 35 тыс. рейдов по правилам пожарной безопасности провели в МО

Более 35 тыс. рейдов по правилам пожарной безопасности провели в МО - РИА Новости, 02.10.2024

Более 35 тыс. рейдов по правилам пожарной безопасности провели в МО

С начала 2024 года лесная охрана Московской области провела более 35 тысяч рейдов по поиску нарушителей правил пожарной безопасности. Об этом рассказал... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:23

2024-10-02T15:23

2024-10-02T15:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960036684_0:738:964:1280_1920x0_80_0_0_d62cc6d082e13518a6e5c64f7d384fac.jpg

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. С начала 2024 года лесная охрана Московской области провела более 35 тысяч рейдов по поиску нарушителей правил пожарной безопасности. Об этом рассказал председатель комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов, сообщает 360.ru.Охраной было выявлено 963 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Как отметил председатель комитета, большинство из них касалось запрета на разведение костров в лесах."Во время патрулирований было выявлено 963 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. По этим нарушениям было составлено 479 протоколов, назначено 340 административных штрафов на сумму свыше 28 миллионов рублей", – сказал он.Власти Подмосковья напоминают, что за лесные пожары физическим лицам грозит штраф до 60 тысяч рублей, должностным – до 110 тысяч рублей, юридическим – до двух миллионов рублей. В ряде случаев предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)