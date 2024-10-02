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Более 35 тыс. рейдов по правилам пожарной безопасности провели в МО - РИА Новости, 02.10.2024
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Новости Подмосковья
 
15:23 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/reydy-1975966091.html
Более 35 тыс. рейдов по правилам пожарной безопасности провели в МО
Более 35 тыс. рейдов по правилам пожарной безопасности провели в МО - РИА Новости, 02.10.2024
Более 35 тыс. рейдов по правилам пожарной безопасности провели в МО
С начала 2024 года лесная охрана Московской области провела более 35 тысяч рейдов по поиску нарушителей правил пожарной безопасности. Об этом рассказал... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:23
2024-10-02T15:23
новости подмосковья
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. С начала 2024 года лесная охрана Московской области провела более 35 тысяч рейдов по поиску нарушителей правил пожарной безопасности. Об этом рассказал председатель комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов, сообщает 360.ru.Охраной было выявлено 963 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Как отметил председатель комитета, большинство из них касалось запрета на разведение костров в лесах."Во время патрулирований было выявлено 963 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. По этим нарушениям было составлено 479 протоколов, назначено 340 административных штрафов на сумму свыше 28 миллионов рублей", – сказал он.Власти Подмосковья напоминают, что за лесные пожары физическим лицам грозит штраф до 60 тысяч рублей, должностным – до 110 тысяч рублей, юридическим – до двух миллионов рублей. В ряде случаев предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 35 тыс. рейдов по правилам пожарной безопасности провели в МО

© Фото : Алексей Богодистов/TelegramКострище в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств, где произошел лесной пожар
Кострище в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств, где произошел лесной пожар - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Алексей Богодистов/Telegram
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. С начала 2024 года лесная охрана Московской области провела более 35 тысяч рейдов по поиску нарушителей правил пожарной безопасности. Об этом рассказал председатель комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов, сообщает 360.ru.
Охраной было выявлено 963 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Как отметил председатель комитета, большинство из них касалось запрета на разведение костров в лесах.
"Во время патрулирований было выявлено 963 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. По этим нарушениям было составлено 479 протоколов, назначено 340 административных штрафов на сумму свыше 28 миллионов рублей", – сказал он.
Власти Подмосковья напоминают, что за лесные пожары физическим лицам грозит штраф до 60 тысяч рублей, должностным – до 110 тысяч рублей, юридическим – до двух миллионов рублей. В ряде случаев предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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