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В Раде предложили освободить дезертиров от уголовной ответственности - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:14 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/rada-1976054677.html
В Раде предложили освободить дезертиров от уголовной ответственности
В Раде предложили освободить дезертиров от уголовной ответственности - РИА Новости, 02.10.2024
В Раде предложили освободить дезертиров от уголовной ответственности
Депутаты Верховной рады работают над законопроектом, которым предусматривается освобождение от уголовной ответственности дезертиров при условии их добровольного РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:14
2024-10-02T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
федор вениславский
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Депутаты Верховной рады работают над законопроектом, которым предусматривается освобождение от уголовной ответственности дезертиров при условии их добровольного возвращения в воинские части, сообщил украинский парламентарий Федор Вениславский. По словам депутата, в Раде работают над проектом закона, целью которого будет полное освобождение от уголовной ответственности дезертиров, поскольку нынешний закон работает, но только тогда, когда человеку уже предъявлены обвинения и суд принимает решение об освобождении от уголовной ответственности. "А мы хотим ... чтобы человек даже не находился в орбите уголовного производства, если он добровольно вернется. А это очень многих удерживает от возвращения на военную службу. То есть мы хотим, чтобы была возможность вернуться на военную службу без страха иметь судимость", - приводит слова Вениславкого местное издание Нromadske. По его словам, таким образом депутаты надеются, что удастся также нивелировать факторы снижения темпов мобилизации. В то же время Вениславский заверил, что информация о том, что более 100 тысяч военных, самовольно оставивших части, не соответствует действительности. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что на Украине в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко ранее сообщал, что на Украине против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://radiosputnik.ru/20240718/smi-1960569828.html
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в мире, украина, федор вениславский, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Федор Вениславский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде предложили освободить дезертиров от уголовной ответственности

В Раде хотят освободить от уголовной ответственности дезертиров при ряде условий

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Депутаты Верховной рады работают над законопроектом, которым предусматривается освобождение от уголовной ответственности дезертиров при условии их добровольного возвращения в воинские части, сообщил украинский парламентарий Федор Вениславский.
По словам депутата, в Раде работают над проектом закона, целью которого будет полное освобождение от уголовной ответственности дезертиров, поскольку нынешний закон работает, но только тогда, когда человеку уже предъявлены обвинения и суд принимает решение об освобождении от уголовной ответственности.
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"А мы хотим ... чтобы человек даже не находился в орбите уголовного производства, если он добровольно вернется. А это очень многих удерживает от возвращения на военную службу. То есть мы хотим, чтобы была возможность вернуться на военную службу без страха иметь судимость", - приводит слова Вениславкого местное издание Нromadske.
По его словам, таким образом депутаты надеются, что удастся также нивелировать факторы снижения темпов мобилизации. В то же время Вениславский заверил, что информация о том, что более 100 тысяч военных, самовольно оставивших части, не соответствует действительности.
Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части.
Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что на Украине в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко ранее сообщал, что на Украине против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
На Украине зафиксировали 37 тысяч случаев дезертирства, сообщили СМИ
23 августа, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФедор ВениславскийВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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