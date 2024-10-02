https://ria.ru/20241002/pvo-1976019245.html
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 02.10.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:45
2024-10-02T18:45
2024-10-02T19:02
курская область
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ."Около 18.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Курской области