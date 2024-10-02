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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 02.10.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
РИА Новости РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:37
2024-10-02T16:37
2024-10-02T16:37
белгородская область
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РИА НовостиМО РФ: около 14.30 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Белгородской области