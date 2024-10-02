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Над Курской областью сбили украинскую ракету и три беспилотника - РИА Новости, 02.10.2024
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16:13 02.10.2024 (обновлено: 16:24 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/pvo-1975980755.html
Над Курской областью сбили украинскую ракету и три беспилотника
Над Курской областью сбили украинскую ракету и три беспилотника - РИА Новости, 02.10.2024
Над Курской областью сбили украинскую ракету и три беспилотника
Украинская ракета и три БПЛА самолетного типа сбиты силами ПВО в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:13
2024-10-02T16:24
курская область
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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Украинская ракета и три БПЛА самолетного типа сбиты силами ПВО в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Украинская ракета и три БПЛА самолетного типа сбиты нашими бойцами ПВО… Благодарю наших защитников!"- написал Смирнов.
https://ria.ru/20241002/minoborony-1975944674.html
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курская область
Курская область
Над Курской областью сбили украинскую ракету и три беспилотника

Смирнов: ПВО сбила ракету и три дрона ВСУ над территорией Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Украинская ракета и три БПЛА самолетного типа сбиты силами ПВО в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Украинская ракета и три БПЛА самолетного типа сбиты нашими бойцами ПВО… Благодарю наших защитников!"- написал Смирнов.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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Вчера, 14:22
 
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