https://ria.ru/20241002/pvo-1975980755.html

Над Курской областью сбили украинскую ракету и три беспилотника

Над Курской областью сбили украинскую ракету и три беспилотника - РИА Новости, 02.10.2024

Над Курской областью сбили украинскую ракету и три беспилотника

Украинская ракета и три БПЛА самолетного типа сбиты силами ПВО в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:13

2024-10-02T16:13

2024-10-02T16:24

курская область

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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Украинская ракета и три БПЛА самолетного типа сбиты силами ПВО в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Украинская ракета и три БПЛА самолетного типа сбиты нашими бойцами ПВО… Благодарю наших защитников!"- написал Смирнов.

https://ria.ru/20241002/minoborony-1975944674.html

курская область

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курская область