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Над Курской областью сбили украинскую ракету и три беспилотника
Над Курской областью сбили украинскую ракету и три беспилотника - РИА Новости, 02.10.2024
Над Курской областью сбили украинскую ракету и три беспилотника
Украинская ракета и три БПЛА самолетного типа сбиты силами ПВО в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:13
2024-10-02T16:13
2024-10-02T16:24
курская область
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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Украинская ракета и три БПЛА самолетного типа сбиты силами ПВО в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Украинская ракета и три БПЛА самолетного типа сбиты нашими бойцами ПВО… Благодарю наших защитников!"- написал Смирнов.
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курская область
Над Курской областью сбили украинскую ракету и три беспилотника
Смирнов: ПВО сбила ракету и три дрона ВСУ над территорией Курской области