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Путин пожелал Жоге всего самого хорошего на его новом посту - РИА Новости, 02.10.2024
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23:02 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/putin-1976053065.html
Путин пожелал Жоге всего самого хорошего на его новом посту
Путин пожелал Жоге всего самого хорошего на его новом посту - РИА Новости, 02.10.2024
Путин пожелал Жоге всего самого хорошего на его новом посту
Президент РФ Владимир Путин пожелал всего самого хорошего Артёме Жоге на его новом посту полпреда президента в Уральском федеральном округе. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:02
2024-10-02T23:02
политика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
артем жога
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал всего самого хорошего Артёме Жоге на его новом посту полпреда президента в Уральском федеральном округе. В среду Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "Вам хочу пожелать всего самого хорошего", - сказал Путин в ходе встречи, которая прошла в Кремле. Жога, в свою очередь, поблагодарил главу государства за доверие.
https://ria.ru/20241002/zhoga-1974457377.html
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политика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, артем жога
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Артем Жога
Путин пожелал Жоге всего самого хорошего на его новом посту

Путин пожелал Жоге всего самого хорошего на его посту полпреда президента в УрФО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Артем Жога
Президент РФ Владимир Путин и Артем Жога - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и Артем Жога. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал всего самого хорошего Артёме Жоге на его новом посту полпреда президента в Уральском федеральном округе.
В среду Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО.
«
"Вам хочу пожелать всего самого хорошего", - сказал Путин в ходе встречи, которая прошла в Кремле.
Жога, в свою очередь, поблагодарил главу государства за доверие.
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Биография Артема Жоги
Вчера, 22:08
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинАртем Жога
 
 
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