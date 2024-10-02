https://ria.ru/20241002/putin-1976053065.html
Путин пожелал Жоге всего самого хорошего на его новом посту
Путин пожелал Жоге всего самого хорошего на его новом посту - РИА Новости, 02.10.2024
Путин пожелал Жоге всего самого хорошего на его новом посту
Президент РФ Владимир Путин пожелал всего самого хорошего Артёме Жоге на его новом посту полпреда президента в Уральском федеральном округе. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:02
2024-10-02T23:02
2024-10-02T23:02
политика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал всего самого хорошего Артёме Жоге на его новом посту полпреда президента в Уральском федеральном округе. В среду Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "Вам хочу пожелать всего самого хорошего", - сказал Путин в ходе встречи, которая прошла в Кремле. Жога, в свою очередь, поблагодарил главу государства за доверие.
https://ria.ru/20241002/zhoga-1974457377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, артем жога
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Артем Жога
Путин пожелал Жоге всего самого хорошего на его новом посту
Путин пожелал Жоге всего самого хорошего на его посту полпреда президента в УрФО