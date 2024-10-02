https://ria.ru/20241002/putin-1976053065.html

Путин пожелал Жоге всего самого хорошего на его новом посту

Путин пожелал Жоге всего самого хорошего на его новом посту - РИА Новости, 02.10.2024

Путин пожелал Жоге всего самого хорошего на его новом посту

Президент РФ Владимир Путин пожелал всего самого хорошего Артёме Жоге на его новом посту полпреда президента в Уральском федеральном округе. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:02

2024-10-02T23:02

2024-10-02T23:02

политика

донецкая народная республика

россия

владимир путин

артем жога

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал всего самого хорошего Артёме Жоге на его новом посту полпреда президента в Уральском федеральном округе. В среду Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "Вам хочу пожелать всего самого хорошего", - сказал Путин в ходе встречи, которая прошла в Кремле. Жога, в свою очередь, поблагодарил главу государства за доверие.

https://ria.ru/20241002/zhoga-1974457377.html

донецкая народная республика

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, артем жога