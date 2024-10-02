https://ria.ru/20241002/putin-1975856838.html
Отношения России и КНР выдержали испытание временем, заявил Путин
Отношения России и КНР выдержали испытание временем, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2024
Отношения России и КНР выдержали испытание временем, заявил Путин
Тесные и взаимовыгодные отношения РФ и КНР выдержали испытание временем, в настоящее время они находятся на самом высоком уровне за всю историю, заявил... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:16
2024-10-02T05:16
2024-10-02T05:44
россия
китай
в мире
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972377105_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1bdce1104079c60a3410d3ab13b7bf24.jpg
ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Тесные и взаимовыгодные отношения РФ и КНР выдержали испытание временем, в настоящее время они находятся на самом высоком уровне за всю историю, заявил президент РФ Владимир Путин."Тесные и взаимовыгодные отношения между Россией и Китаем выдержали испытание временем. В настоящее время российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю", - сказал Путин в поздравительном послании председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.Путин отметил, что "три четверти века назад моя страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем".
https://ria.ru/20241002/putin-1975857221.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972377105_287:0:3016:2047_1920x0_80_0_0_c859c830f8ad4168b910a376b1f74b9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Отношения России и КНР выдержали испытание временем, заявил Путин
Путин: сегодня отношения России и КНР находятся на самом высоком уровне