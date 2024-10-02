https://ria.ru/20241002/putin-1975856838.html

Отношения России и КНР выдержали испытание временем, заявил Путин

Отношения России и КНР выдержали испытание временем, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2024

Отношения России и КНР выдержали испытание временем, заявил Путин

Тесные и взаимовыгодные отношения РФ и КНР выдержали испытание временем, в настоящее время они находятся на самом высоком уровне за всю историю, заявил... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T05:16

2024-10-02T05:16

2024-10-02T05:44

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китай

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владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Тесные и взаимовыгодные отношения РФ и КНР выдержали испытание временем, в настоящее время они находятся на самом высоком уровне за всю историю, заявил президент РФ Владимир Путин."Тесные и взаимовыгодные отношения между Россией и Китаем выдержали испытание временем. В настоящее время российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю", - сказал Путин в поздравительном послании председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.Путин отметил, что "три четверти века назад моя страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем".

https://ria.ru/20241002/putin-1975857221.html

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россия, китай, в мире, владимир путин, си цзиньпин