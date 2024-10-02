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Отношения России и КНР выдержали испытание временем, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2024
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05:16 02.10.2024 (обновлено: 05:44 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/putin-1975856838.html
Отношения России и КНР выдержали испытание временем, заявил Путин
Отношения России и КНР выдержали испытание временем, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2024
Отношения России и КНР выдержали испытание временем, заявил Путин
Тесные и взаимовыгодные отношения РФ и КНР выдержали испытание временем, в настоящее время они находятся на самом высоком уровне за всю историю, заявил... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:16
2024-10-02T05:44
россия
китай
в мире
владимир путин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Тесные и взаимовыгодные отношения РФ и КНР выдержали испытание временем, в настоящее время они находятся на самом высоком уровне за всю историю, заявил президент РФ Владимир Путин."Тесные и взаимовыгодные отношения между Россией и Китаем выдержали испытание временем. В настоящее время российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю", - сказал Путин в поздравительном послании председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.Путин отметил, что "три четверти века назад моя страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем".
https://ria.ru/20241002/putin-1975857221.html
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россия, китай, в мире, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Отношения России и КНР выдержали испытание временем, заявил Путин

Путин: сегодня отношения России и КНР находятся на самом высоком уровне

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Тесные и взаимовыгодные отношения РФ и КНР выдержали испытание временем, в настоящее время они находятся на самом высоком уровне за всю историю, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Тесные и взаимовыгодные отношения между Россией и Китаем выдержали испытание временем. В настоящее время российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю", - сказал Путин в поздравительном послании председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Путин отметил, что "три четверти века назад моя страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Путин оценил сотрудничество России и Китая
05:32
 
РоссияКитайВ миреВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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