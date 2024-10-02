https://ria.ru/20241002/promproizvodstva-1976046277.html

Число промпроизводств увеличится в Москве до 5,5 тысячи к 2030 году

Число промпроизводств увеличится в Москве до 5,5 тысячи к 2030 году - РИА Новости, 02.10.2024

Число промпроизводств увеличится в Москве до 5,5 тысячи к 2030 году

Число промышленных производств, работающих на территории Москвы, увеличится к 2030 году до 5,5 тысячи, сообщается на официальном сайте правительства города. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:07

2024-10-02T22:07

2024-10-02T22:12

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Число промышленных производств, работающих на территории Москвы, увеличится к 2030 году до 5,5 тысячи, сообщается на официальном сайте правительства города."Современная Москва – крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В столице действуют более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно в Москве открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами. К 2030 году количество промышленных производств увеличится до 5,5 тысячи, а их сотрудников – до 850 тысяч. Общая площадь промышленной инфраструктуры вырастет с 14 миллионов квадратных метров до 21 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении.Обрабатывающая промышленность является локомотивом развития экономики Москвы. За последние пять лет объем производства обрабатывающих отраслей увеличился более чем в два раза.По итогам 2024 года частные и государственные инвестиции составят 310 миллиардов рублей и, по прогнозам, до 2030 года вырастут на 620 миллиардов рублей – до 930 миллиардов рублей.Одной из действенных мер поддержки города является локализация промышленных предприятий в особой экономической зоне "Технополис Москва". Это центр развития передовой, высокотехнологичной промышленности столицы, который включает в себя шесть площадок общей площадью свыше 280 гектаров. Здесь построено более 1,5 миллиона "квадратов" промышленных и общественно-деловых площадей. В планах к 2030 году увеличить этот показатель до 3,8 миллиона квадратных метров.Сегодня в "Технополисе Москва" свою деятельность ведут более 220 предприятий, из них 112 имеют статус резидента и получают налоговые преференции. Резиденты на 10 лет освобождены от уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов, а ставка налога на прибыль составляет всего 2% вместо 20%. За время деятельности ОЭЗ "Технополис Москва" компании вложили в развитие своих высокотехнологичных производств порядка 330 миллиардов рублей и создали 22 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций из бюджета Москвы составил почти 135 миллиардов рублей.Инновационные разработки компаний могут применяться в самых разных сферах – от микроэлектроники до медицины и космоса.Еще одним инструментом развития московской промышленности является кластеризация. К 2030 году в Москве будут работать более 13 межотраслевых кластеров – это свыше 7 миллионов "квадратов" производственных площадей и 100 тысяч рабочих мест.Так, на площадке "Алабушево" ("Технополис Москва") успешно работает один из самых больших в стране фармацевтических кластеров, в состав которого входят 13 компаний. Там же запущен кластер фотоники и микроэлектроники – 61 компания.Два года назад начал работу Московский кластер электромобилестроения. В него вошли 64 компании, большая часть из них получает льготы от города. Например, освобождаются от уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов.Одним из важных проектов является строительство первой в России гигафабрики по производству аккумуляторных батарей. Городом заключен офсетный контракт на поставку батарей для общественного электротранспорта. Общая сумма закупки составит 172 миллиарда рублей в течение шести лет. На предприятии будут производить 50 тысяч батарей в год, что закроет порядка 40% потребности российского рынка.По поручению президента РФ Владимира Путина в индустриальном парке "Руднево" в 2023 году запущен Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Сегодня он объединяет 11 ведущих разработчиков и производителей БАС. На предприятиях создано свыше 2,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в индустриальный парк "Руднево" составили 97 миллиардов рублей, из них 20 миллиардов рублей – частные инвестиции и 77 миллиардов рублей вложило правительство Москвы.Президент России Владимир Путин в среду открыл в индустриальном парке "Руднево" в Москве инновационный колледж для операторов беспилотных авиационных систем и других специалистов в этой области. Вместе с президентом России на открытие площадки практической подготовки колледжей Москвы "Руднево" прибыли мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.В настоящее время ведется работа над формированием пищевого и строительного кластеров в Новой Москве. Создается Московская верфь по производству электросудов.Для увеличения количества ежегодно выпускаемых квалифицированных кадров для промышленного сектора правительство Москвы модернизирует систему среднего профессионального образования и реализует ускоренную подготовку инженерных кадров.

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Наталья Макарова

москва, владимир путин, россия, сергей собянин, сергей кравцов, анатолий гарбузов