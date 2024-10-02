https://ria.ru/20241002/prokuratura-1975841808.html

Генпрокуратура попросила взыскать деньги с Украины и двух банков США

Генпрокуратура попросила взыскать деньги с Украины и двух банков США - РИА Новости, 02.10.2024

Генпрокуратура попросила взыскать деньги с Украины и двух банков США

Генеральная прокуратура РФ потребовала через суд взыскать солидарно с украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Национального банка и... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T00:24

2024-10-02T00:24

2024-10-02T00:24

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совет национальной безопасности и обороны украины

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала через суд взыскать солидарно с украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Национального банка и Национального фонда инвестиций, а также с американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank 34,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник, близкий к надзорному ведомству. Ранее Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск заместителя генпрокурора РФ к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", а также американским банках Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Третьими лицами истец просит привлечь к разбирательству "Сбербанк", его бывшую "дочку" на Украине АО "Международный Резервный Банк", у которого Нацбанк Украины отозвал лицензию в феврале 2022 года, а также ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерческий банк "Ситибанк" - российские подразделения крупных американских банков. По его словам, согласно иску, в первую очередь Генеральная прокуратура просит арбитраж признать "действия Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального банка Украины, Государственного предприятия "Национальный Фонд Инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank по изъятию имущества "Международного резервного банка" (МРБ), принадлежащего "Сбербанку", нарушающими права и законные интересы России". И таким образом признать за "Сбером" право собственности на денежные средства, которые ранее МРБ были внесены на корреспондентские счета Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. "Таким образом Генеральная прокуратура РФ потребовала взыскать солидарно с Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального банка Украины, Национального фонда инвестиций Украины, Бэнк оф Нью Йорк Меллон и ДжПи Морган Чейз Бэнк в пользу ПАО "Сбербанк" ущерб в размере 371,961 миллиона долларов США (около 34,7 миллиарда рублей по текущему курсу - ред.)", - сказал собеседник агентства. В документе указывается, что законодательство Украины носит явно предвзятый и дискриминационный по отношению к России и ее юридическим и физическим лицам характер, ее нормативно-правовые акты не подлежат применению. При разрешении возникающих споров применению подлежит российское законодательство. По словам источника, в иске указывается, что в апреле 2022 года США ввели санкции против "Сбербанка", и все его активы в американской юрисдикции были "заморожены", что подтверждает "обоюдный замысел властей США и Украины, направленный на повсеместное преследование, удержание и захват российского имущества, в том числе для его использования против обороноспособности России". Далее были изъяты активы "Международного резервного банка", принадлежащего "Сберу". Завершающим этапом захвата собственности ПАО "Сбербанк" стала противоправная передача всех ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины. Он отметил, что депонированные МРБ в иностранной юрисдикции денежные средства в размере 371 961 635,39 долларов США в отсутствие какого-либо судебного решения удерживаются The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. "Сбербанку" в добровольном порядке эти средства не возвращены. Совет нацбезопасности и обороны Украины в мае 2022 года принял решение о принудительном изъятии объектов собственности "Сбербанка", а также ВЭБа на Украине. В решении говорилось, что изымаются корпоративные права в размере 99,77% имущества ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционной банк" (Проминвестбанк), принадлежащего госкорпорации ВЭБ, и в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего ПАО "Сбербанк России". Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" "Сбербанка" и ВЭБа. После этого решения СНБО "Сбербанк" заявлял, что инициирует инвестиционный арбитраж с целью возмещения убытков. Как отмечалось в сообщении банка, будет заявлено требование о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.

https://ria.ru/20241001/rossija-1975677122.html

https://ria.ru/20240503/ekonomika-1943611597.html

https://ria.ru/20240429/rossiya-1943018278.html

https://ria.ru/20240506/sanktsii-1944212538.html

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украина, россия, сша, сбербанк россии, совет национальной безопасности и обороны украины, генеральная прокуратура рф