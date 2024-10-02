Рейтинг@Mail.ru
Труппа театра в Екатеринбурге, где случился пожар, находится на гастролях - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/pozhar-1975988592.html
Труппа театра в Екатеринбурге, где случился пожар, находится на гастролях
Труппа театра в Екатеринбурге, где случился пожар, находится на гастролях - РИА Новости, 02.10.2024
Труппа театра в Екатеринбурге, где случился пожар, находится на гастролях
Труппа Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге, где в среду произошел пожар, находится на гастролях, в здании были сотрудники производственных цехов и... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:31
2024-10-02T16:31
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975931206_0:0:722:406_1920x0_80_0_0_0ea96b67a18f5d46ba699b291ebacf2b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Труппа Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге, где в среду произошел пожар, находится на гастролях, в здании были сотрудники производственных цехов и администрации, сообщили журналистам в областном министерстве культуры. "Труппа Театра музыкальной комедии находится на гастролях. В связи с этим в здании работали сотрудники производственных цехов и администрации. На данный момент известно, что система оповещения сработала штатно, люди покинули здание через ближайшие эвакуационные выходы", – приводит сообщение министерства департамент информполитики региона. Власти отметили, что обстоятельства, связанные со смертью одного из сотрудников, установят правоохранительные органы, после определения размера ущерба будет принято решение о помощи театру. В среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии произошло возгорание вещей в гримерной на 4 этаже на площади в 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован, всего было эвакуировано 105 человек, спасены шестеро. Один пострадавший при пожаре скончался, им оказался 58-летний технический сотрудник театра. Управление СК РФ по региону начало проверку по статье о причинении смерти по неосторожности. Ранее гендиректор Театра музкомедии Ян Смоленцев сказал РИА Новости, что ущерб от пожара устанавливается, а оповещение о возгорании в здании сработало сразу.
https://ria.ru/20241001/pozhar-1975751683.html
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975574391.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975931206_91:0:704:460_1920x0_80_0_0_cdf2f308f1d747c285eea0983f677fd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Труппа театра в Екатеринбурге, где случился пожар, находится на гастролях

В здании театра в Екатеринбурге, где вспыхнул пожар, были сотрудники цехов

© МЧС России/TelegramЭвакуация людей из здания театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошло возгорание
Эвакуация людей из здания театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошло возгорание - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© МЧС России/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Труппа Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге, где в среду произошел пожар, находится на гастролях, в здании были сотрудники производственных цехов и администрации, сообщили журналистам в областном министерстве культуры.
"Труппа Театра музыкальной комедии находится на гастролях. В связи с этим в здании работали сотрудники производственных цехов и администрации. На данный момент известно, что система оповещения сработала штатно, люди покинули здание через ближайшие эвакуационные выходы", – приводит сообщение министерства департамент информполитики региона.
Ликвидация пожара в жилом комплексе Селигер Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Появились подробности о погибшем при пожаре в ЖК в "Селигер Сити"
1 октября, 15:31
Власти отметили, что обстоятельства, связанные со смертью одного из сотрудников, установят правоохранительные органы, после определения размера ущерба будет принято решение о помощи театру.
В среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии произошло возгорание вещей в гримерной на 4 этаже на площади в 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован, всего было эвакуировано 105 человек, спасены шестеро. Один пострадавший при пожаре скончался, им оказался 58-летний технический сотрудник театра. Управление СК РФ по региону начало проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее гендиректор Театра музкомедии Ян Смоленцев сказал РИА Новости, что ущерб от пожара устанавливается, а оповещение о возгорании в здании сработало сразу.
Место пожара в гостинице Киев в городе Хасавюрт, Дагестан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
При пожаре в гостинице в Дагестане погиб человек
30 сентября, 17:13
 
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала