https://ria.ru/20241002/pozhar-1975988592.html

Труппа театра в Екатеринбурге, где случился пожар, находится на гастролях

Труппа театра в Екатеринбурге, где случился пожар, находится на гастролях - РИА Новости, 02.10.2024

Труппа театра в Екатеринбурге, где случился пожар, находится на гастролях

Труппа Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге, где в среду произошел пожар, находится на гастролях, в здании были сотрудники производственных цехов и... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:31

2024-10-02T16:31

2024-10-02T16:31

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Труппа Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге, где в среду произошел пожар, находится на гастролях, в здании были сотрудники производственных цехов и администрации, сообщили журналистам в областном министерстве культуры. "Труппа Театра музыкальной комедии находится на гастролях. В связи с этим в здании работали сотрудники производственных цехов и администрации. На данный момент известно, что система оповещения сработала штатно, люди покинули здание через ближайшие эвакуационные выходы", – приводит сообщение министерства департамент информполитики региона. Власти отметили, что обстоятельства, связанные со смертью одного из сотрудников, установят правоохранительные органы, после определения размера ущерба будет принято решение о помощи театру. В среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии произошло возгорание вещей в гримерной на 4 этаже на площади в 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован, всего было эвакуировано 105 человек, спасены шестеро. Один пострадавший при пожаре скончался, им оказался 58-летний технический сотрудник театра. Управление СК РФ по региону начало проверку по статье о причинении смерти по неосторожности. Ранее гендиректор Театра музкомедии Ян Смоленцев сказал РИА Новости, что ущерб от пожара устанавливается, а оповещение о возгорании в здании сработало сразу.

https://ria.ru/20241001/pozhar-1975751683.html

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екатеринбург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург