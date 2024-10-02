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В Пензенской области три дома сгорели из-за игры ребенка с огнем - РИА Новости, 02.10.2024
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15:58 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/pozhar-1975976935.html
В Пензенской области три дома сгорели из-за игры ребенка с огнем
В Пензенской области три дома сгорели из-за игры ребенка с огнем - РИА Новости, 02.10.2024
В Пензенской области три дома сгорели из-за игры ребенка с огнем
Женщина спасена при пожаре в Пензенской области, где сгорели три дома и надворные постройки, предварительно, возгорание произошло в результате шалости... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:58
2024-10-02T15:58
происшествия
россия
пензенская область
кузнецкий район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Женщина спасена при пожаре в Пензенской области, где сгорели три дома и надворные постройки, предварительно, возгорание произошло в результате шалости несовершеннолетнего с огнем, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. По данным ведомства, пожар произошел в среду в Кузнецком районе. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади около 200 квадратных метров. В результате пожара сгорели три дома и надворные постройки. Спасателям МЧС России удалось спасти женщину 45 лет. Шалость с огнем несовершеннолетнего лица - предварительная причина пожара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240704/pozhar-1957254707.html
россия
пензенская область
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происшествия, россия, пензенская область, кузнецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Пензенская область, Кузнецкий район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области три дома сгорели из-за игры ребенка с огнем

МЧС: три дома сгорели под Пензой из-за игры ребенка с огнем, один человек спасен

© Фото : МЧС Пензенской областиПожар в Кузнецком районе
Пожар в Кузнецком районе - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : МЧС Пензенской области
Пожар в Кузнецком районе
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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Женщина спасена при пожаре в Пензенской области, где сгорели три дома и надворные постройки, предварительно, возгорание произошло в результате шалости несовершеннолетнего с огнем, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел в среду в Кузнецком районе.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади около 200 квадратных метров. В результате пожара сгорели три дома и надворные постройки. Спасателям МЧС России удалось спасти женщину 45 лет. Шалость с огнем несовершеннолетнего лица - предварительная причина пожара", - говорится в сообщении.
Место пожара, устроенного четырехлетним ребенком в удмуртском Глазове. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
В Удмуртии четырехлетний ребенок устроил пожар в квартире
4 июля, 07:13
 
ПроисшествияРоссияПензенская областьКузнецкий районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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