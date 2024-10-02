https://ria.ru/20241002/pozhar-1975976935.html

В Пензенской области три дома сгорели из-за игры ребенка с огнем

В Пензенской области три дома сгорели из-за игры ребенка с огнем - РИА Новости, 02.10.2024

В Пензенской области три дома сгорели из-за игры ребенка с огнем

Женщина спасена при пожаре в Пензенской области, где сгорели три дома и надворные постройки, предварительно, возгорание произошло в результате шалости... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:58

2024-10-02T15:58

2024-10-02T15:58

происшествия

россия

пензенская область

кузнецкий район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Женщина спасена при пожаре в Пензенской области, где сгорели три дома и надворные постройки, предварительно, возгорание произошло в результате шалости несовершеннолетнего с огнем, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. По данным ведомства, пожар произошел в среду в Кузнецком районе. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади около 200 квадратных метров. В результате пожара сгорели три дома и надворные постройки. Спасателям МЧС России удалось спасти женщину 45 лет. Шалость с огнем несовершеннолетнего лица - предварительная причина пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240704/pozhar-1957254707.html

россия

пензенская область

кузнецкий район

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происшествия, россия, пензенская область, кузнецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)