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В Пензенской области три дома сгорели из-за игры ребенка с огнем
В Пензенской области три дома сгорели из-за игры ребенка с огнем - РИА Новости, 02.10.2024
В Пензенской области три дома сгорели из-за игры ребенка с огнем
Женщина спасена при пожаре в Пензенской области, где сгорели три дома и надворные постройки, предварительно, возгорание произошло в результате шалости... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:58
2024-10-02T15:58
2024-10-02T15:58
происшествия
россия
пензенская область
кузнецкий район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Женщина спасена при пожаре в Пензенской области, где сгорели три дома и надворные постройки, предварительно, возгорание произошло в результате шалости несовершеннолетнего с огнем, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. По данным ведомства, пожар произошел в среду в Кузнецком районе. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади около 200 квадратных метров. В результате пожара сгорели три дома и надворные постройки. Спасателям МЧС России удалось спасти женщину 45 лет. Шалость с огнем несовершеннолетнего лица - предварительная причина пожара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240704/pozhar-1957254707.html
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происшествия, россия, пензенская область, кузнецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Пензенская область, Кузнецкий район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области три дома сгорели из-за игры ребенка с огнем
МЧС: три дома сгорели под Пензой из-за игры ребенка с огнем, один человек спасен