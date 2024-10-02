https://ria.ru/20241002/pozhar-1975942798.html
На севере Москвы загорелось административное здание
На севере Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 02.10.2024
На севере Москвы загорелось административное здание
Спасатели потушили пожар на 20 "квадратах", который произошел на крыше здания на севере Москвы, самостоятельно оттуда эвакуировалось 120 человек, сообщили... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:15
2024-10-02T14:15
2024-10-02T14:31
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на 20 "квадратах", который произошел на крыше здания на севере Москвы, самостоятельно оттуда эвакуировалось 120 человек, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.По данным ведомства, в 13.40 поступило сообщение о пожаре по адресу: Головинское шоссе, д. 1. Согласно данным ресурса "Яндекс.Карты", там находится гостиница "Охотник"."Принятыми мерами загорание на кровле административного 8-этажного здания оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка 120 человек", - сказали в ведомстве.В главке добавили, что информации о пострадавших не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На севере Москвы загорелось административное здание
На севере Москвы загорелось восьмиэтажное административное здание