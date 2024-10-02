https://ria.ru/20241002/pozhar-1975942798.html

На севере Москвы загорелось административное здание

На севере Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 02.10.2024

На севере Москвы загорелось административное здание

Спасатели потушили пожар на 20 "квадратах", который произошел на крыше здания на севере Москвы, самостоятельно оттуда эвакуировалось 120 человек, сообщили... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:15

2024-10-02T14:15

2024-10-02T14:31

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на 20 "квадратах", который произошел на крыше здания на севере Москвы, самостоятельно оттуда эвакуировалось 120 человек, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.По данным ведомства, в 13.40 поступило сообщение о пожаре по адресу: Головинское шоссе, д. 1. Согласно данным ресурса "Яндекс.Карты", там находится гостиница "Охотник"."Принятыми мерами загорание на кровле административного 8-этажного здания оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка 120 человек", - сказали в ведомстве.В главке добавили, что информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20241002/pozhar-1975933008.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия