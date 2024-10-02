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Погибший при пожаре в театре в Екатеринбурге был его сотрудником

Погибший при пожаре в театре в Екатеринбурге был его сотрудником - РИА Новости, 02.10.2024

Погибший при пожаре в театре в Екатеринбурге был его сотрудником

Погибший при пожаре в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге оказался сотрудником учреждения, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:51

2024-10-02T13:51

2024-10-02T13:51

происшествия

екатеринбург

россия

валерий горелых

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Погибший при пожаре в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге оказался сотрудником учреждения, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По данным МЧС РФ и прокуратуры региона, в среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии на улице Ленина произошло возгорание вещей в гримерке на четвертом этаже на площади 15 квадратных метров. Сейчас пожар локализован, эвакуировано 105 человек, спасены шестеро, уточняли в МЧС. Как уточнили РИА Новости в областном минздраве, один пострадавший при пожаре скончался. "Личность погибшего мужчины сыщиками уже установлена. Это работник учреждения по имени Дмитрий, 1966 года рождения. Врачи прибывшей "неотложки" пытались его спасти. Но, к большому сожалению, предпринятые попытки не увенчались успехом", – сказал Горелых. Как добавили в управлении СК РФ по региону, начата проверка по статье о причинении смерти по неосторожности. Здание Свердловского Театра музыкальной комедии является объектом культурного наследия регионального значения.

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происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)