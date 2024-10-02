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При пожаре в театре в Екатеринбурге погиб человек - РИА Новости, 02.10.2024
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13:22 02.10.2024 (обновлено: 13:31 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/pozhar-1975933008.html
При пожаре в театре в Екатеринбурге погиб человек
При пожаре в театре в Екатеринбурге погиб человек - РИА Новости, 02.10.2024
При пожаре в театре в Екатеринбурге погиб человек
Пострадавший при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге скончался, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:22
2024-10-02T13:31
екатеринбург
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Пострадавший при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге скончался, сообщили РИА Новости в минздраве региона.По данным МЧС РФ и прокуратуры региона, в среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии на улице Ленина загорелись вещи на площади 15 квадратных метров. По данным СМИ, один человек пострадал."Умер", - сказал собеседник агентства на вопрос о состоянии пострадавшего.По данным МЧС, из здания театра спасены шесть человек по пожарной автолестнице и с помощью спасустройства, также эвакуированы 105 человек.
https://ria.ru/20240720/pozhar-1960932556.html
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екатеринбург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Екатеринбург, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При пожаре в театре в Екатеринбурге погиб человек

Минздрав Свердловской области: при пожаре в театре в Екатеринбурге погиб человек

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в здании театра в Екатеринбурге
Ликвидация пожара в здании театра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в здании театра в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Пострадавший при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге скончался, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
По данным МЧС РФ и прокуратуры региона, в среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии на улице Ленина загорелись вещи на площади 15 квадратных метров. По данным СМИ, один человек пострадал.
Место пожара в частном секторе в Омске - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
При пожаре в частном секторе в Омске погиб человек
20 июля, 16:21
"Умер", - сказал собеседник агентства на вопрос о состоянии пострадавшего.
По данным МЧС, из здания театра спасены шесть человек по пожарной автолестнице и с помощью спасустройства, также эвакуированы 105 человек.
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При пожаре в ЖК "Селигер Сити" в Москве погиб человек
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ЕкатеринбургПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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