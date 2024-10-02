https://ria.ru/20241002/pozhar-1975933008.html

При пожаре в театре в Екатеринбурге погиб человек

При пожаре в театре в Екатеринбурге погиб человек - РИА Новости, 02.10.2024

При пожаре в театре в Екатеринбурге погиб человек

Пострадавший при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге скончался, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:22

2024-10-02T13:22

2024-10-02T13:31

екатеринбург

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Пострадавший при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге скончался, сообщили РИА Новости в минздраве региона.По данным МЧС РФ и прокуратуры региона, в среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии на улице Ленина загорелись вещи на площади 15 квадратных метров. По данным СМИ, один человек пострадал."Умер", - сказал собеседник агентства на вопрос о состоянии пострадавшего.По данным МЧС, из здания театра спасены шесть человек по пожарной автолестнице и с помощью спасустройства, также эвакуированы 105 человек.

https://ria.ru/20240720/pozhar-1960932556.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

екатеринбург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия