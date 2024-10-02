Рейтинг@Mail.ru
Пожар в театре в Екатеринбурге начался в гримерной - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/pozhar-1975931358.html
Пожар в театре в Екатеринбурге начался в гримерной
Пожар в театре в Екатеринбурге начался в гримерной - РИА Новости, 02.10.2024
Пожар в театре в Екатеринбурге начался в гримерной
Пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге начался в гримерной на четвертом этаже, начата проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:12
2024-10-02T13:12
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975926408_0:62:1058:657_1920x0_80_0_0_4fb532c011a2c197705006aad6eed338.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге начался в гримерной на четвертом этаже, начата проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По данным МЧС РФ и прокуратуры региона, в среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии на улице Ленина произошло возгорание вещей на площади 15 квадратных метров. Сейчас пожар локализован, проводится эвакуация людей, уточнили в МЧС. "По имеющейся информации, в дневное время произошло возгорание в помещении гримерной на четвертом этаже здания театра... Организована проверка", – сказано в сообщении. Отмечается, что причину возгорания установит экспертиза, а прокуратура даст правовую оценку соблюдению норм противопожарной безопасности в учреждении культуры. Здание Театра музкомедии – объект культурного наследия регионального значения.
https://ria.ru/20241002/vozgoranie-1975868508.html
https://ria.ru/20241001/pozhary-1975649541.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975926408_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_e45a6e94c212d0867efdca7a9a29ba73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в театре в Екатеринбурге начался в гримерной

Пожар в театре в Екатеринбурге начался в гримерной на четвертом этаже

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в здании театра в Екатеринбурге
Ликвидация пожара в здании театра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в здании театра в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге начался в гримерной на четвертом этаже, начата проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным МЧС РФ и прокуратуры региона, в среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии на улице Ленина произошло возгорание вещей на площади 15 квадратных метров. Сейчас пожар локализован, проводится эвакуация людей, уточнили в МЧС.
Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Ростовской области потушили крупный пожар
Вчера, 08:32
"По имеющейся информации, в дневное время произошло возгорание в помещении гримерной на четвертом этаже здания театра... Организована проверка", – сказано в сообщении.
Отмечается, что причину возгорания установит экспертиза, а прокуратура даст правовую оценку соблюдению норм противопожарной безопасности в учреждении культуры.
Здание Театра музкомедии – объект культурного наследия регионального значения.
Тушение природного пожара - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В России потушили 54 природных пожара за сутки
1 октября, 08:45
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала