https://ria.ru/20241002/pozhar-1975931358.html

Пожар в театре в Екатеринбурге начался в гримерной

Пожар в театре в Екатеринбурге начался в гримерной - РИА Новости, 02.10.2024

Пожар в театре в Екатеринбурге начался в гримерной

Пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге начался в гримерной на четвертом этаже, начата проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:12

2024-10-02T13:12

2024-10-02T13:12

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге начался в гримерной на четвертом этаже, начата проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По данным МЧС РФ и прокуратуры региона, в среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии на улице Ленина произошло возгорание вещей на площади 15 квадратных метров. Сейчас пожар локализован, проводится эвакуация людей, уточнили в МЧС. "По имеющейся информации, в дневное время произошло возгорание в помещении гримерной на четвертом этаже здания театра... Организована проверка", – сказано в сообщении. Отмечается, что причину возгорания установит экспертиза, а прокуратура даст правовую оценку соблюдению норм противопожарной безопасности в учреждении культуры. Здание Театра музкомедии – объект культурного наследия регионального значения.

https://ria.ru/20241002/vozgoranie-1975868508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)