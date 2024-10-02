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Пожар в театре в Екатеринбурге начался в гримерной
Пожар в театре в Екатеринбурге начался в гримерной - РИА Новости, 02.10.2024
Пожар в театре в Екатеринбурге начался в гримерной
Пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге начался в гримерной на четвертом этаже, начата проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:12
2024-10-02T13:12
2024-10-02T13:12
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге начался в гримерной на четвертом этаже, начата проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По данным МЧС РФ и прокуратуры региона, в среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии на улице Ленина произошло возгорание вещей на площади 15 квадратных метров. Сейчас пожар локализован, проводится эвакуация людей, уточнили в МЧС. "По имеющейся информации, в дневное время произошло возгорание в помещении гримерной на четвертом этаже здания театра... Организована проверка", – сказано в сообщении. Отмечается, что причину возгорания установит экспертиза, а прокуратура даст правовую оценку соблюдению норм противопожарной безопасности в учреждении культуры. Здание Театра музкомедии – объект культурного наследия регионального значения.
https://ria.ru/20241002/vozgoranie-1975868508.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в театре в Екатеринбурге начался в гримерной
Пожар в театре в Екатеринбурге начался в гримерной на четвертом этаже