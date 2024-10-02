Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 02.10.2024 (обновлено: 12:51 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/pozhar-1975924917.html
В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание
В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание - РИА Новости, 02.10.2024
В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание
В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание, пожар локализован, проводится эвакуация людей, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:42
2024-10-02T12:51
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975926408_0:62:1058:657_1920x0_80_0_0_4fb532c011a2c197705006aad6eed338.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание, пожар локализован, проводится эвакуация людей, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Екатеринбурге локализовали пожар в театре. На улице Ленина загорелись вещи на 15 квадратах в помещении на четвертом этаже. Огнеборцы МЧС России проводят разведку и эвакуируют людей. На месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241001/pozhar-1975682671.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975926408_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_e45a6e94c212d0867efdca7a9a29ba73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание

В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание, людей эвакуируют

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в здании театра в Екатеринбурге. 2 октября 2024
Ликвидация пожара в здании театра в Екатеринбурге. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в здании театра в Екатеринбурге. 2 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание, пожар локализован, проводится эвакуация людей, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"В Екатеринбурге локализовали пожар в театре. На улице Ленина загорелись вещи на 15 квадратах в помещении на четвертом этаже. Огнеборцы МЧС России проводят разведку и эвакуируют людей. На месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.
Последствия пожара в жилом комплексе Селигер Сити в столичном районе Западное Дегунино - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Названа предварительная причина пожара в ЖК "Селигер Сити"
1 октября, 11:26
 
ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала