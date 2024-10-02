https://ria.ru/20241002/pozhar-1975924917.html
В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание
В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание - РИА Новости, 02.10.2024
В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание
В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание, пожар локализован, проводится эвакуация людей, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:42
2024-10-02T12:42
2024-10-02T12:51
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975926408_0:62:1058:657_1920x0_80_0_0_4fb532c011a2c197705006aad6eed338.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание, пожар локализован, проводится эвакуация людей, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Екатеринбурге локализовали пожар в театре. На улице Ленина загорелись вещи на 15 квадратах в помещении на четвертом этаже. Огнеборцы МЧС России проводят разведку и эвакуируют людей. На месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241001/pozhar-1975682671.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975926408_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_e45a6e94c212d0867efdca7a9a29ba73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание
В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание, людей эвакуируют