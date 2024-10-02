https://ria.ru/20241002/pozhar-1975924917.html

В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание

В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание - РИА Новости, 02.10.2024

В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание

В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание, пожар локализован, проводится эвакуация людей, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:42

2024-10-02T12:42

2024-10-02T12:51

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Екатеринбурге в здании театра произошло возгорание, пожар локализован, проводится эвакуация людей, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Екатеринбурге локализовали пожар в театре. На улице Ленина загорелись вещи на 15 квадратах в помещении на четвертом этаже. Огнеборцы МЧС России проводят разведку и эвакуируют людей. На месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241001/pozhar-1975682671.html

екатеринбург

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)