https://ria.ru/20241002/politolog-1975913338.html

Политолог оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на поддержку Украины

Политолог оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на поддержку Украины - РИА Новости, 02.10.2024

Политолог оценил влияние ситуации на Ближнем Востоке на поддержку Украины

Обострение ситуации на Ближнем Востоке вряд ли повлияет на поддержку Украины Западом, так как США уже сейчас не оказывают активной поддержки ни Израилю, ни... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:13

2024-10-02T12:13

2024-10-02T12:13

в мире

израиль

иран

украина

богдан безпалько

хасан насрулла

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975873824_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_493945c99f715fef0be719023c373e7c.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Обострение ситуации на Ближнем Востоке вряд ли повлияет на поддержку Украины Западом, так как США уже сейчас не оказывают активной поддержки ни Израилю, ни Украине, они заняты предвыборной гонкой и пересмотром стратегии по отношению к внешним агентам, сообщил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Нет, пока я думаю никак не отразится. На самом деле, США сейчас не оказывают активной поддержки ни Украине, ни Израилю ввиду того, что они заняты предвыборной борьбой и, соответственно, пересмотром стратегии по отношению к внешним агентам. Украине выделяют дежурную помощь, она тоже достаточно значимая, она составляет несколько сотен миллионов долларов, до двухсот миллионов долларов, по-моему, а Израилю передают боеприпасы. Но ни на Украине, ни в отношении Израиля пока не предусматривается каких-либо масштабных изменений до выборов, до прихода к власти какого-то определенного кандидата", - сказал Безпалько. Он подчеркнул, что удары Ирана по Израилю - это не акт объявления войны, если бы это было объявлением войны, то каждая из ракет несла бы в себе ядерный заряд или химическое оружие, но тогда бы последовало вмешательство в войну США и других стран, на данный момент, обмен ударами - это дежурные демонстративные акты, которые призваны сохранить лицо как Израиля, так и Ирана. "Израиль уничтожил Хасана Насруллу. Иран должен ответить, иначе он потеряет авторитет. Вот он атаковал Израиль, нанес ему какой-то ущерб. Видимо, все-таки, ущерб был. Точно сказать невозможно, потому что ни иранские, ни израильские средства массовой информации, очевидно, не могут точно его указать. Но это все равно не является актом именно такой большой войны", - заключил эксперт. Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/iran-1975900144.html

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

израиль

иран

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, украина, богдан безпалько, хасан насрулла, армия обороны израиля (цахал)