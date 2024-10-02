https://ria.ru/20241002/pokushenie-1975859715.html
Адвокат рассказал о праве осужденного за покушение на Прилепина на УДО
Адвокат рассказал о праве осужденного за покушение на Прилепина на УДО - РИА Новости, 02.10.2024
Адвокат рассказал о праве осужденного за покушение на Прилепина на УДО
Александр Пермяков, осужденный к пожизненному заключению за покушение на писателя Захара Прилепина, сможет просить об условно-досрочном освобождении только... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:25
2024-10-02T06:25
2024-10-02T10:23
происшествия
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захар прилепин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Александр Пермяков, осужденный к пожизненному заключению за покушение на писателя Захара Прилепина, сможет просить об условно-досрочном освобождении только спустя 25 лет пребывания в колонии, сообщил РИА Новости в качестве эксперта адвокат Андрей Гривцов. "Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее 25 лет лишения свободы", - рассказал Гривцов. Помимо этого, осужденный не должен нарушать порядок отбывания наказания в течение последних трех лет, уточнил он. Ранее сообщалось, что Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, а также оштрафовал на 700 тысяч рублей. Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Пермяков обвинялся в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).
https://ria.ru/20241001/prilepin-1975638982.html
https://ria.ru/20240919/prilepin-1973671768.html
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происшествия, россия, захар прилепин, андрей гривцов, служба безопасности украины, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Россия, Захар Прилепин, Андрей Гривцов, Служба безопасности Украины, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Адвокат рассказал о праве осужденного за покушение на Прилепина на УДО
Адвокат Гривцов: Пермяков сможет просить об УДО спустя 25 лет в колонии
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Александр Пермяков, осужденный к пожизненному заключению за покушение на писателя Захара Прилепина, сможет просить об условно-досрочном освобождении только спустя 25 лет пребывания в колонии, сообщил РИА Новости в качестве эксперта адвокат Андрей Гривцов.
"Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее 25 лет лишения свободы", - рассказал Гривцов.
Помимо этого, осужденный не должен нарушать порядок отбывания наказания в течение последних трех лет, уточнил он.
Ранее сообщалось, что Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, а также оштрафовал на 700 тысяч рублей.
Пермяков в суде рассказал, что СБУ
обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов.
После слежки в разных регионах России
за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области
два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Пермяков обвинялся в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).