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Свидетели дают показания против экс-депутата Шилкина - РИА Новости, 02.10.2024
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02:12 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/pokazaniya-1975848247.html
Свидетели дают показания против экс-депутата Шилкина
Свидетели дают показания против экс-депутата Шилкина - РИА Новости, 02.10.2024
Свидетели дают показания против экс-депутата Шилкина
Свидетели дают показания против бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина, обвиняемого в растрате, сказано в материалах дела, которые... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T02:12
2024-10-02T02:12
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Свидетели дают показания против бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина, обвиняемого в растрате, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как указано в документах, свидетели и другие участники судопроизводства "изобличают его в совершении преступления". Ранее суд арестовал Шилкина до 24 ноября по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным "Коммерсанта", Шилкин в 2019 году, возглавляя "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (АСЭП), находившееся на стадии банкротства, продал компании "Партнер", соучредителем которой является, 38 принадлежащих АСЭП автомобилей за 2,8 миллиона рублей - в 10 раз ниже их реальной стоимости. Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".
https://ria.ru/20241001/shilkin-1975634838.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
Свидетели дают показания против экс-депутата Шилкина

Свидетели дают показания против экс-депутата Шилкина по делу о растрате

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин
Бывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Бывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Свидетели дают показания против бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина, обвиняемого в растрате, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как указано в документах, свидетели и другие участники судопроизводства "изобличают его в совершении преступления".
Бывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин в зале заседания Басманного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
СК опасается, что экс-депутат Шилкин будет угрожать свидетелям
Вчера, 03:10
Ранее суд арестовал Шилкина до 24 ноября по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По данным "Коммерсанта", Шилкин в 2019 году, возглавляя "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (АСЭП), находившееся на стадии банкротства, продал компании "Партнер", соучредителем которой является, 38 принадлежащих АСЭП автомобилей за 2,8 миллиона рублей - в 10 раз ниже их реальной стоимости.
Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".
Бывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
СК предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Шилкину
Вчера, 00:35
 
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