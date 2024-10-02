https://ria.ru/20241002/pokazaniya-1975848247.html
Свидетели дают показания против экс-депутата Шилкина
Свидетели дают показания против экс-депутата Шилкина - РИА Новости, 02.10.2024
Свидетели дают показания против экс-депутата Шилкина
Свидетели дают показания против бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина, обвиняемого в растрате, сказано в материалах дела, которые... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T02:12
2024-10-02T02:12
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Свидетели дают показания против бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина, обвиняемого в растрате, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как указано в документах, свидетели и другие участники судопроизводства "изобличают его в совершении преступления". Ранее суд арестовал Шилкина до 24 ноября по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным "Коммерсанта", Шилкин в 2019 году, возглавляя "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (АСЭП), находившееся на стадии банкротства, продал компании "Партнер", соучредителем которой является, 38 принадлежащих АСЭП автомобилей за 2,8 миллиона рублей - в 10 раз ниже их реальной стоимости. Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
Свидетели дают показания против экс-депутата Шилкина
Свидетели дают показания против экс-депутата Шилкина по делу о растрате
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Свидетели дают показания против бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина, обвиняемого в растрате, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как указано в документах, свидетели и другие участники судопроизводства "изобличают его в совершении преступления".
Ранее суд арестовал Шилкина до 24 ноября по части 4 статьи 160 УК РФ
(присвоение или растрата).
По данным "Коммерсанта", Шилкин в 2019 году, возглавляя "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (АСЭП), находившееся на стадии банкротства, продал компании "Партнер", соучредителем которой является, 38 принадлежащих АСЭП автомобилей за 2,8 миллиона рублей - в 10 раз ниже их реальной стоимости.
Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".