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Командиры ВСУ долго не меняют людей на позициях, рассказал пленный - РИА Новости, 02.10.2024
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16:22 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/plennyj-1975985052.html
Командиры ВСУ долго не меняют людей на позициях, рассказал пленный
Командиры ВСУ долго не меняют людей на позициях, рассказал пленный - РИА Новости, 02.10.2024
Командиры ВСУ долго не меняют людей на позициях, рассказал пленный
Украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ игнорирует просьбы солдат и не меняет бойцов на позициях по 20 дней, следует из видео, обнародованного... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:22
2024-10-02T16:22
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ игнорирует просьбы солдат и не меняет бойцов на позициях по 20 дней, следует из видео, обнародованного Минобороны РФ. На видео пленный Владимир Коваленко рассказывает о том, как оказался на передовой. "Дали оружие, вывезли на позиции. Сказали, что на три-четыре дня, но долгожданной замены с позиции не было. У нас были люди, которые по 20 дней не менялись", - говорит он. Пленный жалуется, что позиции постоянно обстреливались. "Нам говорили прятаться в укрытие. Но какое укрытие, если в той посадке ничего не осталось", - сказал он. По словам Коваленко, обстановка на поле боя тяжелая, ему было очень страшно, он думал, что его убьют. "Я думаю, командование так, как с нами поступило, - это не сильно правильно. Потому что как можно отправить людей на смерть", - добавил пленный.
https://ria.ru/20240929/vsu-1975314780.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ долго не меняют людей на позициях, рассказал пленный

Украинский пленный: командование ВСУ не меняет людей на позициях по 20 дней

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ игнорирует просьбы солдат и не меняет бойцов на позициях по 20 дней, следует из видео, обнародованного Минобороны РФ.
На видео пленный Владимир Коваленко рассказывает о том, как оказался на передовой.
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"Дали оружие, вывезли на позиции. Сказали, что на три-четыре дня, но долгожданной замены с позиции не было. У нас были люди, которые по 20 дней не менялись", - говорит он.
Пленный жалуется, что позиции постоянно обстреливались.
"Нам говорили прятаться в укрытие. Но какое укрытие, если в той посадке ничего не осталось", - сказал он.
По словам Коваленко, обстановка на поле боя тяжелая, ему было очень страшно, он думал, что его убьют.
"Я думаю, командование так, как с нами поступило, - это не сильно правильно. Потому что как можно отправить людей на смерть", - добавил пленный.
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