https://ria.ru/20241002/plennyj-1975985052.html
Командиры ВСУ долго не меняют людей на позициях, рассказал пленный
Командиры ВСУ долго не меняют людей на позициях, рассказал пленный - РИА Новости, 02.10.2024
Командиры ВСУ долго не меняют людей на позициях, рассказал пленный
Украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ игнорирует просьбы солдат и не меняет бойцов на позициях по 20 дней, следует из видео, обнародованного... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:22
2024-10-02T16:22
2024-10-02T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701271_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_c907fb9a0b7918a798afc9a9c21423fc.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ игнорирует просьбы солдат и не меняет бойцов на позициях по 20 дней, следует из видео, обнародованного Минобороны РФ. На видео пленный Владимир Коваленко рассказывает о том, как оказался на передовой. "Дали оружие, вывезли на позиции. Сказали, что на три-четыре дня, но долгожданной замены с позиции не было. У нас были люди, которые по 20 дней не менялись", - говорит он. Пленный жалуется, что позиции постоянно обстреливались. "Нам говорили прятаться в укрытие. Но какое укрытие, если в той посадке ничего не осталось", - сказал он. По словам Коваленко, обстановка на поле боя тяжелая, ему было очень страшно, он думал, что его убьют. "Я думаю, командование так, как с нами поступило, - это не сильно правильно. Потому что как можно отправить людей на смерть", - добавил пленный.
https://ria.ru/20240929/vsu-1975314780.html
https://ria.ru/20240906/plennyj-1970982475.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701271_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_9452fd1813893939ec851ae83b4ea9de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ долго не меняют людей на позициях, рассказал пленный
Украинский пленный: командование ВСУ не меняет людей на позициях по 20 дней
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ игнорирует просьбы солдат и не меняет бойцов на позициях по 20 дней, следует из видео, обнародованного Минобороны РФ.
На видео пленный Владимир Коваленко рассказывает о том, как оказался на передовой.
"Дали оружие, вывезли на позиции. Сказали, что на три-четыре дня, но долгожданной замены с позиции не было. У нас были люди, которые по 20 дней не менялись", - говорит он.
Пленный жалуется, что позиции постоянно обстреливались.
"Нам говорили прятаться в укрытие. Но какое укрытие, если в той посадке ничего не осталось", - сказал он.
По словам Коваленко, обстановка на поле боя тяжелая, ему было очень страшно, он думал, что его убьют.
"Я думаю, командование так, как с нами поступило, - это не сильно правильно. Потому что как можно отправить людей на смерть", - добавил пленный.