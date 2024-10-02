https://ria.ru/20241002/plennyj-1975985052.html

Командиры ВСУ долго не меняют людей на позициях, рассказал пленный

Командиры ВСУ долго не меняют людей на позициях, рассказал пленный - РИА Новости, 02.10.2024

Командиры ВСУ долго не меняют людей на позициях, рассказал пленный

Украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ игнорирует просьбы солдат и не меняет бойцов на позициях по 20 дней, следует из видео, обнародованного... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:22

2024-10-02T16:22

2024-10-02T16:22

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ игнорирует просьбы солдат и не меняет бойцов на позициях по 20 дней, следует из видео, обнародованного Минобороны РФ. На видео пленный Владимир Коваленко рассказывает о том, как оказался на передовой. "Дали оружие, вывезли на позиции. Сказали, что на три-четыре дня, но долгожданной замены с позиции не было. У нас были люди, которые по 20 дней не менялись", - говорит он. Пленный жалуется, что позиции постоянно обстреливались. "Нам говорили прятаться в укрытие. Но какое укрытие, если в той посадке ничего не осталось", - сказал он. По словам Коваленко, обстановка на поле боя тяжелая, ему было очень страшно, он думал, что его убьют. "Я думаю, командование так, как с нами поступило, - это не сильно правильно. Потому что как можно отправить людей на смерть", - добавил пленный.

https://ria.ru/20240929/vsu-1975314780.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины