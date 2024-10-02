https://ria.ru/20241002/pezeshkian-1975929678.html

Президент Ирана посетит Катар

Президент Ирана посетит Катар - РИА Новости, 02.10.2024

Президент Ирана посетит Катар

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осуществит сегодня запланированную поездку в Катар для участия в заседаниях членов объединения Диалог по сотрудничеству в Азии,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:17

2024-10-02T13:17

2024-10-02T13:17

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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан осуществит сегодня запланированную поездку в Катар для участия в заседаниях членов объединения Диалог по сотрудничеству в Азии, его поездка состоится на фоне обострения в регионе после ракетного удара Ирана по Израилю, передает агентство IRNA. "Сегодня поеду в Катар", - ответил президент на вопрос иранских журналистов, спросивших его на выходе из здания правительства о том, что он решил по поводу этой поездки. На просьбу представителей СМИ дать более развернутый ответ Пезешкиан отшутился: "Позвольте сначала добраться, а там посмотрим!" Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241002/iran-1975902814.html

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в мире, израиль, иран, сша, масуд пезешкиан, джо байден