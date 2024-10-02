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Президент Ирана посетит Катар - РИА Новости, 02.10.2024
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13:17 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/pezeshkian-1975929678.html
Президент Ирана посетит Катар
Президент Ирана посетит Катар - РИА Новости, 02.10.2024
Президент Ирана посетит Катар
Президент Ирана Масуд Пезешкиан осуществит сегодня запланированную поездку в Катар для участия в заседаниях членов объединения Диалог по сотрудничеству в Азии,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:17
2024-10-02T13:17
в мире
израиль
иран
сша
масуд пезешкиан
джо байден
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан осуществит сегодня запланированную поездку в Катар для участия в заседаниях членов объединения Диалог по сотрудничеству в Азии, его поездка состоится на фоне обострения в регионе после ракетного удара Ирана по Израилю, передает агентство IRNA. "Сегодня поеду в Катар", - ответил президент на вопрос иранских журналистов, спросивших его на выходе из здания правительства о том, что он решил по поводу этой поездки. На просьбу представителей СМИ дать более развернутый ответ Пезешкиан отшутился: "Позвольте сначала добраться, а там посмотрим!" Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241002/iran-1975902814.html
https://ria.ru/20240414/udary-1939896711.html
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в мире, израиль, иран, сша, масуд пезешкиан, джо байден
В мире, Израиль, Иран, США, Масуд Пезешкиан, Джо Байден
Президент Ирана посетит Катар

Пезешкиан посетит Катар для заседаний Диалога по сотрудничеству в Азии

© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан осуществит сегодня запланированную поездку в Катар для участия в заседаниях членов объединения Диалог по сотрудничеству в Азии, его поездка состоится на фоне обострения в регионе после ракетного удара Ирана по Израилю, передает агентство IRNA.
"Сегодня поеду в Катар", - ответил президент на вопрос иранских журналистов, спросивших его на выходе из здания правительства о том, что он решил по поводу этой поездки.
Дым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Ракетный удар Ирана назвали посланием Израилю
Вчера, 11:33
На просьбу представителей СМИ дать более развернутый ответ Пезешкиан отшутился: "Позвольте сначала добраться, а там посмотрим!"
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Работа израильской системы противовоздушной обороны Железный купол - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Иран заявил об уничтожении целей в Израиле и завершении операции
14 апреля, 06:55
 
В миреИзраильИранСШАМасуд ПезешкианДжо Байден
 
 
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