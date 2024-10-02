https://ria.ru/20241002/peskov-1975923839.html
Песков не стал комментировать содержание встречи Путина и Цивилева
Песков не стал комментировать содержание встречи Путина и Цивилева - РИА Новости, 02.10.2024
Песков не стал комментировать содержание встречи Путина и Цивилева
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать содержание встречи президента РФ Владимира Путина и министра энергетики Сергея... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:37
2024-10-02T12:37
2024-10-02T12:37
россия
дмитрий песков
сергей цивилев
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975783733_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_2d1b2450986dd3c348984be7e45bb5ca.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать содержание встречи президента РФ Владимира Путина и министра энергетики Сергея Цивилева. "Нет, я не могу это подтвердить. Мне нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли Цивилев поднимал вопрос об огосударствлении топливно-энергетического сектора.
https://ria.ru/20241001/putin-1975787604.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975783733_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_85c85e99f5bbd57ab22c6376952ef3f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, сергей цивилев, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Политика
Песков не стал комментировать содержание встречи Путина и Цивилева
Песков не рассказал, что обсуждали Путин и Цивилев на встрече