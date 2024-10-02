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Песков не стал комментировать содержание встречи Путина и Цивилева - РИА Новости, 02.10.2024
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12:37 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/peskov-1975923839.html
Песков не стал комментировать содержание встречи Путина и Цивилева
Песков не стал комментировать содержание встречи Путина и Цивилева - РИА Новости, 02.10.2024
Песков не стал комментировать содержание встречи Путина и Цивилева
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать содержание встречи президента РФ Владимира Путина и министра энергетики Сергея... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:37
2024-10-02T12:37
россия
дмитрий песков
сергей цивилев
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать содержание встречи президента РФ Владимира Путина и министра энергетики Сергея Цивилева. "Нет, я не могу это подтвердить. Мне нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли Цивилев поднимал вопрос об огосударствлении топливно-энергетического сектора.
https://ria.ru/20241001/putin-1975787604.html
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россия, дмитрий песков, сергей цивилев, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Политика
Песков не стал комментировать содержание встречи Путина и Цивилева

Песков не рассказал, что обсуждали Путин и Цивилев на встрече

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр энергетики РФ Сергей Цивилев
Президент РФ Владимир Путин и министр энергетики РФ Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать содержание встречи президента РФ Владимира Путина и министра энергетики Сергея Цивилева.
"Нет, я не могу это подтвердить. Мне нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли Цивилев поднимал вопрос об огосударствлении топливно-энергетического сектора.
Встреча Путина с министром энергетики Цивилевым - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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1 октября, 17:43
 
РоссияДмитрий ПесковСергей ЦивилевВладимир ПутинПолитика
 
 
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