https://ria.ru/20241002/peskov-1975923839.html

Песков не стал комментировать содержание встречи Путина и Цивилева

Песков не стал комментировать содержание встречи Путина и Цивилева - РИА Новости, 02.10.2024

Песков не стал комментировать содержание встречи Путина и Цивилева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать содержание встречи президента РФ Владимира Путина и министра энергетики Сергея... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:37

2024-10-02T12:37

2024-10-02T12:37

россия

дмитрий песков

сергей цивилев

владимир путин

политика

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать содержание встречи президента РФ Владимира Путина и министра энергетики Сергея Цивилева. "Нет, я не могу это подтвердить. Мне нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли Цивилев поднимал вопрос об огосударствлении топливно-энергетического сектора.

https://ria.ru/20241001/putin-1975787604.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, сергей цивилев, владимир путин, политика