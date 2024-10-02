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Экс-полицейский из Перми получил три года колонии за передачу личных данных - РИА Новости, 03.10.2024
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16:58 02.10.2024 (обновлено: 00:08 03.10.2024)
https://ria.ru/20241002/perm-1975997650.html
Экс-полицейский из Перми получил три года колонии за передачу личных данных
Экс-полицейский из Перми получил три года колонии за передачу личных данных - РИА Новости, 03.10.2024
Экс-полицейский из Перми получил три года колонии за передачу личных данных
Бывший сотрудник полиции из Перми приговорен к трем годам колонии за передачу информации о частной жизни граждан и иных данных знакомому, от которого получил не РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-02T16:58
2024-10-03T00:08
происшествия
пермь
россия
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ПЕРМЬ, 2 окт - РИА Новости. Бывший сотрудник полиции из Перми приговорен к трем годам колонии за передачу информации о частной жизни граждан и иных данных знакомому, от которого получил не более 20 тысяч рублей, сообщает региональное СУСК РФ.Следователи выяснили, что с марта 2020 по июнь 2022 года старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка, имея доступ к базе данных инфоцентра ведомства, незаконно собирал сведения о частной жизни пяти пермяков. Делал он это за вознаграждение от своего знакомого, которому пересылал данные по мессенджеру. А также неоднократно для него доставал и копировал "иную охраняемую законом информацию". В качестве взятки фигурант суммарно получил более 19 тысяч рублей. Суд признал экс-правоохранителя виновным в 24 эпизодах по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, нарушении неприкосновенности частной жизни и получении взятки. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении взяткодателя дело выделили в отдельное производство.
https://ria.ru/20241001/koloniya-1975641882.html
https://ria.ru/20241002/sud-1975992426.html
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
Экс-полицейский из Перми получил три года колонии за передачу личных данных

Экс-полицейского из Перми осудили на три года за передачу данных знакомому

© Depositphotos.com / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Depositphotos.com / cunaplus
Тюремная камера. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 2 окт - РИА Новости. Бывший сотрудник полиции из Перми приговорен к трем годам колонии за передачу информации о частной жизни граждан и иных данных знакомому, от которого получил не более 20 тысяч рублей, сообщает региональное СУСК РФ.
Следователи выяснили, что с марта 2020 по июнь 2022 года старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка, имея доступ к базе данных инфоцентра ведомства, незаконно собирал сведения о частной жизни пяти пермяков. Делал он это за вознаграждение от своего знакомого, которому пересылал данные по мессенджеру. А также неоднократно для него доставал и копировал "иную охраняемую законом информацию". В качестве взятки фигурант суммарно получил более 19 тысяч рублей.
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Суд признал экс-правоохранителя виновным в 24 эпизодах по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, нарушении неприкосновенности частной жизни и получении взятки.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении взяткодателя дело выделили в отдельное производство.
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