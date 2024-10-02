Рейтинг@Mail.ru
Патрушев встретился с губернатором Томской области - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 02.10.2024 (обновлено: 19:50 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/patrushev-1976029588.html
Патрушев встретился с губернатором Томской области
Патрушев встретился с губернатором Томской области - РИА Новости, 02.10.2024
Патрушев встретился с губернатором Томской области
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев посетил Томскую область, где встретился с губернатором Владимиром Мазуром, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:49
2024-10-02T19:50
экономика
томская область
россия
дмитрий патрушев
владимир мазур
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975972991_0:123:1181:787_1920x0_80_0_0_948a650c1b9d1c71264bbb2e6dc08cc0.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев посетил Томскую область, где встретился с губернатором Владимиром Мазуром, сообщается на сайте кабмина. "Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки по регионам Сибирского федерального округа посетил Томскую область, где встретился с губернатором Владимиром Мазуром, а также осмотрел отдельные предприятия добывающей и обрабатывающей отраслей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе состоявшейся встречи вице-премьер и губернатор обсудили темпы сезонных полевых работ, а также необходимость держать их ход на контроле. "Правительство со своей стороны предоставляет средства для поддержки аграриев и повышения уровня жизни сельского населения, которое составляет около 30% жителей Томской области. В 2024 году региону направлено более 670 миллионов рублей", - приводит пресс-служба кабмина слова Патрушева. Отдельное внимание было уделено вопросам выполнения мероприятий в рамках нацпроекта "Экология", на реализацию которых в текущем году для области предусмотрено свыше 220 миллионов рублей. Они рассчитаны на ликвидацию свалок, лесовосстановление и сохранение водных объектов. В рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие" добавятся также мероприятия федерального проекта "Вода России". Их своевременная и полноценная реализация позволит улучшить качество жизни людей, говорится в сообщении. Кроме того, Патрушев ознакомился с промышленной разработкой участков на горно-обогатительном комбинате "Ильменит", который добывает и перерабатывает рудные пески, используемые для добычи титана и циркония, а также поставляет на рынок кварцевые пески, необходимые для авиационной и атомной промышленности, машиностроения и строительства. Также Дмитрий Патрушев обсудил с руководством "Ильменита" и "Росатома" вопросы развития и поддержки отрасли добычи и производства редкоземельных металлов с целью обеспечения сырьевого суверенитета страны. Уточняется, что в ходе поездки вице-премьер оценил и производственные мощности одного из крупнейших комплексов глубокой переработки древесины в Сибири. На предприятии "Монолит-Строй" производят сырьё для мебельной промышленности и стройкомплекса, в том числе изготавливают плиты МДФ по полному циклу: начиная от собственной лесозаготовки в тайге и заканчивая доставкой готовой продукции до складов и торговых центров, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241002/obsuzhdenie-1975973116.html
https://ria.ru/20240926/patrushev-1974928158.html
https://ria.ru/20240821/razvitie-1967643722.html
томская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975972991_132:0:1181:787_1920x0_80_0_0_4f072bc0d19706c23feda95e7c29dfe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, томская область, россия, дмитрий патрушев, владимир мазур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Томская область, Россия, Дмитрий Патрушев, Владимир Мазур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Патрушев встретился с губернатором Томской области

Вице-премьер Патрушев встретился с губернатором Мазуром в Томской области

© Фото : Правительство РоссииВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Томской области Владимир Мазур во время встречи
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Томской области Владимир Мазур во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Правительство России
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Томской области Владимир Мазур во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев посетил Томскую область, где встретился с губернатором Владимиром Мазуром, сообщается на сайте кабмина.
"Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки по регионам Сибирского федерального округа посетил Томскую область, где встретился с губернатором Владимиром Мазуром, а также осмотрел отдельные предприятия добывающей и обрабатывающей отраслей", - говорится в сообщении.
Губернатор Томской области Владимир Мазур и полномочный представитель президента Киргизии в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Томский губернатор обсудил уборочную с вице-премьером Патрушевым
Вчера, 15:49
Уточняется, что в ходе состоявшейся встречи вице-премьер и губернатор обсудили темпы сезонных полевых работ, а также необходимость держать их ход на контроле. "Правительство со своей стороны предоставляет средства для поддержки аграриев и повышения уровня жизни сельского населения, которое составляет около 30% жителей Томской области. В 2024 году региону направлено более 670 миллионов рублей", - приводит пресс-служба кабмина слова Патрушева.
Отдельное внимание было уделено вопросам выполнения мероприятий в рамках нацпроекта "Экология", на реализацию которых в текущем году для области предусмотрено свыше 220 миллионов рублей. Они рассчитаны на ликвидацию свалок, лесовосстановление и сохранение водных объектов. В рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие" добавятся также мероприятия федерального проекта "Вода России". Их своевременная и полноценная реализация позволит улучшить качество жизни людей, говорится в сообщении.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время рабочей встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Патрушев обсудил добычу полезных ископаемых с главой Запорожской области
26 сентября, 18:18
Кроме того, Патрушев ознакомился с промышленной разработкой участков на горно-обогатительном комбинате "Ильменит", который добывает и перерабатывает рудные пески, используемые для добычи титана и циркония, а также поставляет на рынок кварцевые пески, необходимые для авиационной и атомной промышленности, машиностроения и строительства. Также Дмитрий Патрушев обсудил с руководством "Ильменита" и "Росатома" вопросы развития и поддержки отрасли добычи и производства редкоземельных металлов с целью обеспечения сырьевого суверенитета страны.
Уточняется, что в ходе поездки вице-премьер оценил и производственные мощности одного из крупнейших комплексов глубокой переработки древесины в Сибири. На предприятии "Монолит-Строй" производят сырьё для мебельной промышленности и стройкомплекса, в том числе изготавливают плиты МДФ по полному циклу: начиная от собственной лесозаготовки в тайге и заканчивая доставкой готовой продукции до складов и торговых центров, говорится в сообщении.
Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Патрушев и Беспрозванных обсудили развитие Калининградской области
21 августа, 19:25
 
ЭкономикаТомская областьРоссияДмитрий ПатрушевВладимир МазурГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала