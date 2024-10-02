https://ria.ru/20241002/patrushev-1976029588.html

Патрушев встретился с губернатором Томской области

Патрушев встретился с губернатором Томской области - РИА Новости, 02.10.2024

Патрушев встретился с губернатором Томской области

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев посетил Томскую область, где встретился с губернатором Владимиром Мазуром, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:49

2024-10-02T19:49

2024-10-02T19:50

экономика

томская область

россия

дмитрий патрушев

владимир мазур

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев посетил Томскую область, где встретился с губернатором Владимиром Мазуром, сообщается на сайте кабмина. "Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки по регионам Сибирского федерального округа посетил Томскую область, где встретился с губернатором Владимиром Мазуром, а также осмотрел отдельные предприятия добывающей и обрабатывающей отраслей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе состоявшейся встречи вице-премьер и губернатор обсудили темпы сезонных полевых работ, а также необходимость держать их ход на контроле. "Правительство со своей стороны предоставляет средства для поддержки аграриев и повышения уровня жизни сельского населения, которое составляет около 30% жителей Томской области. В 2024 году региону направлено более 670 миллионов рублей", - приводит пресс-служба кабмина слова Патрушева. Отдельное внимание было уделено вопросам выполнения мероприятий в рамках нацпроекта "Экология", на реализацию которых в текущем году для области предусмотрено свыше 220 миллионов рублей. Они рассчитаны на ликвидацию свалок, лесовосстановление и сохранение водных объектов. В рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие" добавятся также мероприятия федерального проекта "Вода России". Их своевременная и полноценная реализация позволит улучшить качество жизни людей, говорится в сообщении. Кроме того, Патрушев ознакомился с промышленной разработкой участков на горно-обогатительном комбинате "Ильменит", который добывает и перерабатывает рудные пески, используемые для добычи титана и циркония, а также поставляет на рынок кварцевые пески, необходимые для авиационной и атомной промышленности, машиностроения и строительства. Также Дмитрий Патрушев обсудил с руководством "Ильменита" и "Росатома" вопросы развития и поддержки отрасли добычи и производства редкоземельных металлов с целью обеспечения сырьевого суверенитета страны. Уточняется, что в ходе поездки вице-премьер оценил и производственные мощности одного из крупнейших комплексов глубокой переработки древесины в Сибири. На предприятии "Монолит-Строй" производят сырьё для мебельной промышленности и стройкомплекса, в том числе изготавливают плиты МДФ по полному циклу: начиная от собственной лесозаготовки в тайге и заканчивая доставкой готовой продукции до складов и торговых центров, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241002/obsuzhdenie-1975973116.html

https://ria.ru/20240926/patrushev-1974928158.html

https://ria.ru/20240821/razvitie-1967643722.html

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экономика, томская область, россия, дмитрий патрушев, владимир мазур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"