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Часть паломников не смогла приехать в Умань из-за обстрела Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:58 02.10.2024 (обновлено: 14:14 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/palomniki-1975939358.html
Часть паломников не смогла приехать в Умань из-за обстрела Израиля
Часть паломников не смогла приехать в Умань из-за обстрела Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
Часть паломников не смогла приехать в Умань из-за обстрела Израиля
Часть паломников-хасидов, которые планировали посетить Умань во время празднования еврейского нового года, не смогли этого сделать из-за обстрела Ираном Израиля РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:58
2024-10-02T14:14
религия
умань
израиль
иран
федерация еврейских общин россии
религия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Часть паломников-хасидов, которые планировали посетить Умань во время празднования еврейского нового года, не смогли этого сделать из-за обстрела Ираном Израиля и отмены авиарейсов, сообщили в Объединенной еврейской общине Украины (ОЕОУ). Ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечается с 2 по 4 октября. "Более 14 тысяч желающих паломников-хасидов не смогли добраться до Умани. Часть из них — из-за вчерашнего массированного обстрела Израиля Ираном и закрытия воздушного пространства и отмены авиарейсов", - сообщил Telegram-канал ОЕОУ. При этом, по данным ОЕОУ, в Умань уже прибыли 30 тысяч паломников, хотя министерство иностранных дел Израиля призвало граждан страны воздержаться от поездок на Украину в 2024 году на фоне конфликта. Руководитель департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич ранее в беседе с РИА Новости предложил паломникам не рисковать в условиях боевых действий, а отправиться к могилам иудейских праведников в российскую деревню Любавичи Смоленской области. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.
https://ria.ru/20240905/uman-1970822022.html
https://ria.ru/20241002/putin-1975884398.html
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умань, израиль, иран, федерация еврейских общин россии, религия
Религия, Умань, Израиль, Иран, Федерация еврейских общин России, Религия
Часть паломников не смогла приехать в Умань из-за обстрела Израиля

Часть паломников-хасидов не смогла приехать в Умань из-за обстрела Израиля

© AP Photo / Efrem LukatskyПаломники-хасиды в Умани у могилы основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX
Паломники-хасиды в Умани у могилы основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Паломники-хасиды в Умани у могилы основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Часть паломников-хасидов, которые планировали посетить Умань во время празднования еврейского нового года, не смогли этого сделать из-за обстрела Ираном Израиля и отмены авиарейсов, сообщили в Объединенной еврейской общине Украины (ОЕОУ).
Ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечается с 2 по 4 октября.
Празднование Рош ха-Шана в Умани - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Раввин предложил иудеям альтернативу украинской Умани
5 сентября, 14:02
"Более 14 тысяч желающих паломников-хасидов не смогли добраться до Умани. Часть из них — из-за вчерашнего массированного обстрела Израиля Ираном и закрытия воздушного пространства и отмены авиарейсов", - сообщил Telegram-канал ОЕОУ.
При этом, по данным ОЕОУ, в Умань уже прибыли 30 тысяч паломников, хотя министерство иностранных дел Израиля призвало граждан страны воздержаться от поездок на Украину в 2024 году на фоне конфликта.
Руководитель департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич ранее в беседе с РИА Новости предложил паломникам не рисковать в условиях боевых действий, а отправиться к могилам иудейских праведников в российскую деревню Любавичи Смоленской области.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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Вчера, 10:00
 
РелигияУманьИзраильИранФедерация еврейских общин РоссииРелигия
 
 
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