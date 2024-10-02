https://ria.ru/20241002/palomniki-1975939358.html

Часть паломников не смогла приехать в Умань из-за обстрела Израиля

Часть паломников не смогла приехать в Умань из-за обстрела Израиля - РИА Новости, 02.10.2024

Часть паломников не смогла приехать в Умань из-за обстрела Израиля

Часть паломников-хасидов, которые планировали посетить Умань во время празднования еврейского нового года, не смогли этого сделать из-за обстрела Ираном Израиля РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:58

2024-10-02T13:58

2024-10-02T14:14

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Часть паломников-хасидов, которые планировали посетить Умань во время празднования еврейского нового года, не смогли этого сделать из-за обстрела Ираном Израиля и отмены авиарейсов, сообщили в Объединенной еврейской общине Украины (ОЕОУ). Ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечается с 2 по 4 октября. "Более 14 тысяч желающих паломников-хасидов не смогли добраться до Умани. Часть из них — из-за вчерашнего массированного обстрела Израиля Ираном и закрытия воздушного пространства и отмены авиарейсов", - сообщил Telegram-канал ОЕОУ. При этом, по данным ОЕОУ, в Умань уже прибыли 30 тысяч паломников, хотя министерство иностранных дел Израиля призвало граждан страны воздержаться от поездок на Украину в 2024 году на фоне конфликта. Руководитель департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич ранее в беседе с РИА Новости предложил паломникам не рисковать в условиях боевых действий, а отправиться к могилам иудейских праведников в российскую деревню Любавичи Смоленской области. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.

https://ria.ru/20240905/uman-1970822022.html

https://ria.ru/20241002/putin-1975884398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

умань, израиль, иран, федерация еврейских общин россии, религия