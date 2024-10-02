Рейтинг@Mail.ru
Орбан провел чрезвычайное заседание из-за атаки по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/orban-1975846923.html
Орбан провел чрезвычайное заседание из-за атаки по Израилю
Орбан провел чрезвычайное заседание из-за атаки по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
Орбан провел чрезвычайное заседание из-за атаки по Израилю
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел чрезвычайное заседание правительственного кабинета по национальной безопасности в связи с ситуацией на... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:46
2024-10-02T01:46
в мире
израиль
венгрия
ближний восток
виктор орбан
петер сийярто
баскетбольный клуб армия (тбилиси)
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912376_0:38:3058:1758_1920x0_80_0_0_3253a7cf26d8a0a1f3bf1dcd7a7621d6.jpg
БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел чрезвычайное заседание правительственного кабинета по национальной безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке с участием глав минобороны, МВД и МИД. "Состоялось заседание правительственного кабинета по национальной безопасности. Военная ситуация на Ближнем Востоке становится все более серьезной. Мы хотим знать, что все венгры в безопасности!" - написал Орбан в соцсети Facebook*. На фотографии с заседания, размещенной Орбаном, видно, что там присутствовали, в том числе, министры обороны, внутренних и иностранных дел Венгрии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что после атаки Ирана связался с временным поверенным посольства в Тель-Авиве, в настоящее время под консульской защитой в Израиле находятся 426 граждан Венгрии. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post. После этого начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов и совершении неожиданных атак теперь остается за Израилем.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241002/iran-1975845034.html
https://ria.ru/20241002/iran-1975844033.html
израиль
венгрия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912376_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_93065eee0e23abe8bde2b4f47f7204bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, венгрия, ближний восток, виктор орбан, петер сийярто, баскетбольный клуб армия (тбилиси), армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Венгрия, Ближний Восток, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Баскетбольный клуб армия (Тбилиси), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Орбан провел чрезвычайное заседание из-за атаки по Израилю

Орбан провел заседание правительства из-за ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел чрезвычайное заседание правительственного кабинета по национальной безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке с участием глав минобороны, МВД и МИД.
"Состоялось заседание правительственного кабинета по национальной безопасности. Военная ситуация на Ближнем Востоке становится все более серьезной. Мы хотим знать, что все венгры в безопасности!" - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Иран призвал СБ ООН вмешаться, чтобы остановить агрессию Израиля
01:07
На фотографии с заседания, размещенной Орбаном, видно, что там присутствовали, в том числе, министры обороны, внутренних и иностранных дел Венгрии.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что после атаки Ирана связался с временным поверенным посольства в Тель-Авиве, в настоящее время под консульской защитой в Израиле находятся 426 граждан Венгрии.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
После этого начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов и совершении неожиданных атак теперь остается за Израилем.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Иран заявил, что наносил удары только по военным объектам Израиля
00:56
 
В миреИзраильВенгрияБлижний ВостокВиктор ОрбанПетер СийяртоБаскетбольный клуб армия (Тбилиси)Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала