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Орбан провел чрезвычайное заседание из-за атаки по Израилю
Орбан провел чрезвычайное заседание из-за атаки по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
Орбан провел чрезвычайное заседание из-за атаки по Израилю
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел чрезвычайное заседание правительственного кабинета по национальной безопасности в связи с ситуацией на... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:46
2024-10-02T01:46
2024-10-02T01:46
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БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел чрезвычайное заседание правительственного кабинета по национальной безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке с участием глав минобороны, МВД и МИД. "Состоялось заседание правительственного кабинета по национальной безопасности. Военная ситуация на Ближнем Востоке становится все более серьезной. Мы хотим знать, что все венгры в безопасности!" - написал Орбан в соцсети Facebook*. На фотографии с заседания, размещенной Орбаном, видно, что там присутствовали, в том числе, министры обороны, внутренних и иностранных дел Венгрии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что после атаки Ирана связался с временным поверенным посольства в Тель-Авиве, в настоящее время под консульской защитой в Израиле находятся 426 граждан Венгрии. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post. После этого начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов и совершении неожиданных атак теперь остается за Израилем.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, израиль, венгрия, ближний восток, виктор орбан, петер сийярто, баскетбольный клуб армия (тбилиси), армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Венгрия, Ближний Восток, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Баскетбольный клуб армия (Тбилиси), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Орбан провел чрезвычайное заседание из-за атаки по Израилю
Орбан провел заседание правительства из-за ситуации на Ближнем Востоке