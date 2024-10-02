https://ria.ru/20241002/opasnost-1975961175.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.10.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Курской области Алексей Смирнов предупредил, что в регине объявлена опасность атаки БПЛА, и сообщил, что ПВО приведена в готовность для отражения... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:01

2024-10-02T15:01

2024-10-02T15:01

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов предупредил, что в регине объявлена опасность атаки БПЛА, и сообщил, что ПВО приведена в готовность для отражения атаки в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Смирнов.

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность