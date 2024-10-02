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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.10.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Курской области Алексей Смирнов предупредил, что в регине объявлена опасность атаки БПЛА, и сообщил, что ПВО приведена в готовность для отражения... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:01
2024-10-02T15:01
2024-10-02T15:01
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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безопасность
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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов предупредил, что в регине объявлена опасность атаки БПЛА, и сообщил, что ПВО приведена в готовность для отражения атаки в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА