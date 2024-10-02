В ООН призвали предотвратить конфликт на Ближнем Востоке
Тюрк призвал все страны мира и СБ ООН предотвратить конфликт на Ближнем Востоке
© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана
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ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк просит все государства мира и Совета Безопасности ООН предотвратить конфликт на Ближнем Востоке.
"Я умоляю все государства, включая членов Совета Безопасности, предпринять решительные действия для предотвращения более широкого конфликта на Ближнем Востоке с потенциально разрушительными последствиями для гражданского населения. Крайне важно, чтобы они использовали свои голоса и влияние, чтобы усадить воюющие стороны за стол переговоров. Мы призываем к этому разум. Мир должен восторжествовать", - говорится в заявлении Управления верховного комиссара по правам человека.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.