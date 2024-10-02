https://ria.ru/20241002/odessa-1976015579.html

В Одессе водитель прокатил на капоте сотрудника военкомата

В Одессе водитель прокатил на капоте сотрудника военкомата - РИА Новости, 02.10.2024

В Одессе водитель прокатил на капоте сотрудника военкомата

В Одессе водитель в ходе силовой мобилизации прокатил на капоте сотрудника военкомата, который вместе с коллегами пытался достать мужчину из автомобиля,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:27

2024-10-02T18:27

2024-10-02T18:27

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Одессе водитель в ходе силовой мобилизации прокатил на капоте сотрудника военкомата, который вместе с коллегами пытался достать мужчину из автомобиля, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua". "В Одессе мужчина прокатил на капоте сотрудника ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), который вместе с коллегами пытался силой достать его из автомобиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающем публикацию видео видно, как шесть военнослужащих оцепили машину, употребляя нецензурную лексику в отношении водителя, пытаются вскрыть двери. В ответ водитель, когда один из военных залез на капот, решил уехать. Как передает издание, машину остановили полицейские, после чего правоохранитель дважды ударил водителя. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975963796.html

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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины