https://ria.ru/20241002/obyski-1975929196.html
В российских регионах проходят обыски по делу об аферах с криптовалютой
В российских регионах проходят обыски по делу об аферах с криптовалютой - РИА Новости, 02.10.2024
В российских регионах проходят обыски по делу об аферах с криптовалютой
Силовики проводят обыски в 14 регионах России по делу об аферах с криптовалютой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:59
2024-10-02T12:59
2024-10-02T12:59
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Силовики проводят обыски в 14 регионах России по делу об аферах с криптовалютой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В среду в 14 регионах РФ сотрудниками силовых структур проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела, связанного с махинациями с криптовалютой", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
https://ria.ru/20240719/irkutsk-1960739234.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В российских регионах проходят обыски по делу об аферах с криптовалютой
В 14 российских регионах проходят обыски по делу об аферах с криптовалютой