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В российских регионах проходят обыски по делу об аферах с криптовалютой - РИА Новости, 02.10.2024
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12:59 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/obyski-1975929196.html
В российских регионах проходят обыски по делу об аферах с криптовалютой
В российских регионах проходят обыски по делу об аферах с криптовалютой - РИА Новости, 02.10.2024
В российских регионах проходят обыски по делу об аферах с криптовалютой
Силовики проводят обыски в 14 регионах России по делу об аферах с криптовалютой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:59
2024-10-02T12:59
происшествия
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Силовики проводят обыски в 14 регионах России по делу об аферах с криптовалютой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В среду в 14 регионах РФ сотрудниками силовых структур проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела, связанного с махинациями с криптовалютой", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
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Дарья Буймова
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В российских регионах проходят обыски по делу об аферах с криптовалютой

В 14 российских регионах проходят обыски по делу об аферах с криптовалютой

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Силовики проводят обыски в 14 регионах России по делу об аферах с криптовалютой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В среду в 14 регионах РФ сотрудниками силовых структур проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела, связанного с махинациями с криптовалютой", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
Майнинговое оборудование, изъятое у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты под Иркутском. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Иркутской области у дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования
19 июля, 15:04
 
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