https://ria.ru/20241002/obyski-1975929196.html

В российских регионах проходят обыски по делу об аферах с криптовалютой

В российских регионах проходят обыски по делу об аферах с криптовалютой - РИА Новости, 02.10.2024

В российских регионах проходят обыски по делу об аферах с криптовалютой

Силовики проводят обыски в 14 регионах России по делу об аферах с криптовалютой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:59

2024-10-02T12:59

2024-10-02T12:59

происшествия

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Силовики проводят обыски в 14 регионах России по делу об аферах с криптовалютой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В среду в 14 регионах РФ сотрудниками силовых структур проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела, связанного с махинациями с криптовалютой", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.

https://ria.ru/20240719/irkutsk-1960739234.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия