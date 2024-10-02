https://ria.ru/20241002/obsuzhdenie-1975973116.html

Томский губернатор обсудил уборочную с вице-премьером Патрушевым

Томский губернатор обсудил уборочную с вице-премьером Патрушевым - РИА Новости, 02.10.2024

Томский губернатор обсудил уборочную с вице-премьером Патрушевым

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Томской области Владимир Мазур в среду на рабочей встрече обсудили вопросы проведения уборочной кампании,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:49

2024-10-02T15:49

2024-10-02T15:49

томская область

жкх

дмитрий патрушев

владимир мазур

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ТОМСК, 2 окт – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Томской области Владимир Мазур в среду на рабочей встрече обсудили вопросы проведения уборочной кампании, экологии, добычи и переработки полезных ископаемых, сообщает томская обладминистрация. Губернатор отметил на встрече неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в регионе в этом сельскохозяйственном году. В настоящее время аграрии Томской области продолжают уборку зерновых. Ранее в регионе из-за переувлажнения почвы был введён режим ЧС. "Каждый день используем для того, чтобы убрать урожай. У нас в Сибири зерновые являются кормовой базой для животноводческого комплекса, который в Томской области представлен одним из крупнейших свинокомплексов, птицефабриками, молочно-товарными фермами. Отрасль развивается и активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны. Прошу вас о поддержке наших сельхозтоваропроизводителей в части потери урожая", – обратился Мазур к вице-премьеру. Дмитрий Патрушев в свою очередь отметил важность постоянного контроля хода уборочной кампании, от которого зависит качество урожая и в итоге благополучие аграриев. "Правительство, со своей стороны, предоставляет средства для поддержки аграриев и повышения уровня жизни сельского населения, которое составляет около 30% жителей Томской области. В 2024 году региону направлено более 670 миллионов рублей. При этом прошу обратить внимание на качество реализации госпрограммы по развитию сельских территорий", – сказал он. Также Владимир Мазур продемонстрировал вице-премьеру работу промышленных предприятий региона, в частности, горно-обогатительного комбината "Ильменит", который разрабатывает крупнейшее в России Туганское ильменит-цирконовое россыпное месторождение. Он отметил, что "Туганский ГОК "Ильменит" при запуске второй очереди производства сможет полностью обеспечить промышленность РФ стратегическими титаном и цирконием. Отдельное внимание на встрече уделили вопросам выполнения мероприятий в рамках нацпроекта "Экология". В Томской области в этом году на их реализацию предусмотрено свыше 220 миллионов рублей из федерального бюджета. Деньги направлены на ликвидацию свалок, лесовосстановление и сохранение водных объектов.

https://ria.ru/20241001/sotrudnichestvo-1975672136.html

https://ria.ru/20240926/trebovanija-1974880793.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, дмитрий патрушев, владимир мазур