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Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 02.10.2024
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12:37 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/novorossiysk-1975923694.html
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 02.10.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:37
2024-10-02T12:37
россия
новороссийск
общество
безопасность
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КРАСНОДАР, 2 окт - РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в Telegram-канале администрации города. "С 21.00 по 23.00 (совпадает с мск - ред.) 3 октября 2024 года спланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении. По данным властей, в ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани.
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россия, новороссийск, общество, безопасность
Россия, Новороссийск, Общество, Безопасность
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами

Новороссийская ВМБ проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 окт - РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в Telegram-канале администрации города.
"С 21.00 по 23.00 (совпадает с мск - ред.) 3 октября 2024 года спланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
По данным властей, в ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани.
Военно-морской флот России - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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РоссияНовороссийскОбществоБезопасность
 
 
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