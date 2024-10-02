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Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 02.10.2024

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами

Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:37

2024-10-02T12:37

2024-10-02T12:37

россия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 2 окт - РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в Telegram-канале администрации города. "С 21.00 по 23.00 (совпадает с мск - ред.) 3 октября 2024 года спланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении. По данным властей, в ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани.

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россия, новороссийск, общество, безопасность