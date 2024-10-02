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В Нидерландах раскрыли подробности дела о недавней кибератаке - РИА Новости, 02.10.2024
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22:29 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/niderlandy-1976048178.html
В Нидерландах раскрыли подробности дела о недавней кибератаке
В Нидерландах раскрыли подробности дела о недавней кибератаке - РИА Новости, 02.10.2024
В Нидерландах раскрыли подробности дела о недавней кибератаке
За недавней кибератакой в Нидерландах, в ходе которой были украдены контактные данные всех полицейских, вероятно, стоит иностранное государство, заявил министр... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:29
2024-10-02T22:29
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ГААГА, 2 окт - РИА Новости. За недавней кибератакой в Нидерландах, в ходе которой были украдены контактные данные всех полицейских, вероятно, стоит иностранное государство, заявил министр юстиции и безопасности королевства Давид ван Вил. В прошлую пятницу ван Вил сообщил, что служебные контактные данные всех сотрудников полиции были украдены в результате хакерской атаки. "Службы разведки и безопасности (Нидерландов - ред.) считают весьма вероятным, что за это несет ответственность некое государство", - говорится в письме министра палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, опубликованном в среду. Он уточнил, что речь идет об утечке глобального списка адресов, включая визитные карточки Outlook, которые содержат имена, адреса электронной почты и номера телефонов, а в некоторых случаях и личную информацию полицейских. Кроме того, как отметил ван Вил, в ходе взлома были похищены также контактные данные сотрудников других нидерландских учреждений, сотрудничающих с полицией. В настоящее время правоохранители Нидерландов делают все возможное для защиты сотрудников полиции и предотвращения дальнейшего ущерба.
https://ria.ru/20240920/ssha-1973741925.html
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в мире, технологии, нидерланды, происшествия
В мире, Технологии, Нидерланды, Происшествия
В Нидерландах раскрыли подробности дела о недавней кибератаке

Минюст Давид ван Вил: за утечкой данных полиции стоит иностранное государство

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 2 окт - РИА Новости. За недавней кибератакой в Нидерландах, в ходе которой были украдены контактные данные всех полицейских, вероятно, стоит иностранное государство, заявил министр юстиции и безопасности королевства Давид ван Вил.
В прошлую пятницу ван Вил сообщил, что служебные контактные данные всех сотрудников полиции были украдены в результате хакерской атаки.
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"Службы разведки и безопасности (Нидерландов - ред.) считают весьма вероятным, что за это несет ответственность некое государство", - говорится в письме министра палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, опубликованном в среду.
Он уточнил, что речь идет об утечке глобального списка адресов, включая визитные карточки Outlook, которые содержат имена, адреса электронной почты и номера телефонов, а в некоторых случаях и личную информацию полицейских. Кроме того, как отметил ван Вил, в ходе взлома были похищены также контактные данные сотрудников других нидерландских учреждений, сотрудничающих с полицией.
В настоящее время правоохранители Нидерландов делают все возможное для защиты сотрудников полиции и предотвращения дальнейшего ущерба.
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