https://ria.ru/20241002/niderlandy-1976048178.html

В Нидерландах раскрыли подробности дела о недавней кибератаке

В Нидерландах раскрыли подробности дела о недавней кибератаке - РИА Новости, 02.10.2024

В Нидерландах раскрыли подробности дела о недавней кибератаке

За недавней кибератакой в Нидерландах, в ходе которой были украдены контактные данные всех полицейских, вероятно, стоит иностранное государство, заявил министр... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:29

2024-10-02T22:29

2024-10-02T22:29

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ГААГА, 2 окт - РИА Новости. За недавней кибератакой в Нидерландах, в ходе которой были украдены контактные данные всех полицейских, вероятно, стоит иностранное государство, заявил министр юстиции и безопасности королевства Давид ван Вил. В прошлую пятницу ван Вил сообщил, что служебные контактные данные всех сотрудников полиции были украдены в результате хакерской атаки. "Службы разведки и безопасности (Нидерландов - ред.) считают весьма вероятным, что за это несет ответственность некое государство", - говорится в письме министра палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, опубликованном в среду. Он уточнил, что речь идет об утечке глобального списка адресов, включая визитные карточки Outlook, которые содержат имена, адреса электронной почты и номера телефонов, а в некоторых случаях и личную информацию полицейских. Кроме того, как отметил ван Вил, в ходе взлома были похищены также контактные данные сотрудников других нидерландских учреждений, сотрудничающих с полицией. В настоящее время правоохранители Нидерландов делают все возможное для защиты сотрудников полиции и предотвращения дальнейшего ущерба.

https://ria.ru/20240920/ssha-1973741925.html

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в мире, технологии, нидерланды, происшествия