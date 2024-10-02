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Нетаньяху проводит консультации с силовым блоком в штабе Минобороны
Нетаньяху проводит консультации с силовым блоком в штабе Минобороны - РИА Новости, 02.10.2024
Нетаньяху проводит консультации с силовым блоком в штабе Минобороны
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит консультации с руководством силовых и оборонных ведомств в штабе минобороны в Тель-Авиве, сообщила РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:33
2024-10-02T15:33
2024-10-02T15:40
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит консультации с руководством силовых и оборонных ведомств в штабе минобороны в Тель-Авиве, сообщила канцелярия израильского премьера."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в настоящее время находится в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве для консультаций с руководителями силовых ведомств", - говорится в сообщении.Совещание проходит на следующий день после масштабной ракетной атаки по Израилю и на фоне заявлений израильского руководства, что на эту атаку последует жёсткий ответ еврейского государства.
https://ria.ru/20241002/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тель-Авив, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху проводит консультации с силовым блоком в штабе Минобороны
Нетаньяху проводит консультации с силовым блоком в штабе Минобороны в Тель-Авиве