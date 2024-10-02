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Нетаньяху проводит консультации с силовым блоком в штабе Минобороны

Нетаньяху проводит консультации с силовым блоком в штабе Минобороны - РИА Новости, 02.10.2024

Нетаньяху проводит консультации с силовым блоком в штабе Минобороны

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит консультации с руководством силовых и оборонных ведомств в штабе минобороны в Тель-Авиве, сообщила РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:33

2024-10-02T15:33

2024-10-02T15:40

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тель-авив

израиль

биньямин нетаньяху

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит консультации с руководством силовых и оборонных ведомств в штабе минобороны в Тель-Авиве, сообщила канцелярия израильского премьера."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в настоящее время находится в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве для консультаций с руководителями силовых ведомств", - говорится в сообщении.Совещание проходит на следующий день после масштабной ракетной атаки по Израилю и на фоне заявлений израильского руководства, что на эту атаку последует жёсткий ответ еврейского государства.

https://ria.ru/20241002/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024