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Нетаньяху проводит консультации с силовым блоком в штабе Минобороны - РИА Новости, 02.10.2024
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15:33 02.10.2024 (обновлено: 15:40 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/netanyakhu-1975968663.html
Нетаньяху проводит консультации с силовым блоком в штабе Минобороны
Нетаньяху проводит консультации с силовым блоком в штабе Минобороны - РИА Новости, 02.10.2024
Нетаньяху проводит консультации с силовым блоком в штабе Минобороны
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит консультации с руководством силовых и оборонных ведомств в штабе минобороны в Тель-Авиве, сообщила РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:33
2024-10-02T15:40
в мире
тель-авив
израиль
биньямин нетаньяху
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит консультации с руководством силовых и оборонных ведомств в штабе минобороны в Тель-Авиве, сообщила канцелярия израильского премьера."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в настоящее время находится в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве для консультаций с руководителями силовых ведомств", - говорится в сообщении.Совещание проходит на следующий день после масштабной ракетной атаки по Израилю и на фоне заявлений израильского руководства, что на эту атаку последует жёсткий ответ еврейского государства.
https://ria.ru/20241002/konflikt-1915630213.html
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в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тель-Авив, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху проводит консультации с силовым блоком в штабе Минобороны

Нетаньяху проводит консультации с силовым блоком в штабе Минобороны в Тель-Авиве

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит консультации с руководством силовых и оборонных ведомств в штабе минобороны в Тель-Авиве, сообщила канцелярия израильского премьера.
«
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в настоящее время находится в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве для консультаций с руководителями силовых ведомств", - говорится в сообщении.
Совещание проходит на следующий день после масштабной ракетной атаки по Израилю и на фоне заявлений израильского руководства, что на эту атаку последует жёсткий ответ еврейского государства.
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