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США ведут переговоры по перемирию в Газе сами с собой, заявил Небензя - РИА Новости, 02.10.2024
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20:33 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/nebenzya-1976036806.html
США ведут переговоры по перемирию в Газе сами с собой, заявил Небензя
США ведут переговоры по перемирию в Газе сами с собой, заявил Небензя - РИА Новости, 02.10.2024
США ведут переговоры по перемирию в Газе сами с собой, заявил Небензя
Складывается устойчивое впечатление, что США ведут переговоры по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, и перемирию в анклаве сами с собой, заявил... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:33
2024-10-02T20:33
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Складывается устойчивое впечатление, что США ведут переговоры по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, и перемирию в анклаве сами с собой, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Ради своего ближневосточного союзника Вашингтон уже пять раз применил в СБ право вето и с начала июля сознательно пытается водить нас всех за нос, рекламируя свой пресловутый план (президента США Джо - ред.) Байдена и свою тихую дипломатию по заключению сделки между ХАМАС и Израилем. Честно говоря, от этого всего складывается устойчивое впечатление, что эти опосредованные переговоры Вашингтон вообще ведет сам с собой", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США (2735) с изложенным ранее Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.
https://ria.ru/20241002/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240814/oon-1966054763.html
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в мире, сша, россия, василий небензя, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Россия, Василий Небензя, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США ведут переговоры по перемирию в Газе сами с собой, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: США ведут переговоры по перемирию в Газе сами с собой

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Складывается устойчивое впечатление, что США ведут переговоры по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, и перемирию в анклаве сами с собой, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«
"Ради своего ближневосточного союзника Вашингтон уже пять раз применил в СБ право вето и с начала июля сознательно пытается водить нас всех за нос, рекламируя свой пресловутый план (президента США Джо - ред.) Байдена и свою тихую дипломатию по заключению сделки между ХАМАС и Израилем. Честно говоря, от этого всего складывается устойчивое впечатление, что эти опосредованные переговоры Вашингтон вообще ведет сам с собой", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США (2735) с изложенным ранее Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".
Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
США взяли в заложники Совбез ООН, заявил Полянский
14 августа, 00:52
 
В миреСШАРоссияВасилий НебензяООНХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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