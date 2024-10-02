https://ria.ru/20241002/nebenzya-1976018676.html

Израиль хочет спровоцировать прямой конфликт США и Ирана, заявил Небензя

Израиль хочет спровоцировать прямой конфликт США и Ирана, заявил Небензя - РИА Новости, 02.10.2024

Израиль хочет спровоцировать прямой конфликт США и Ирана, заявил Небензя

Израильское руководство хочет спровоцировать прямой конфликт между Тегераном и Вашингтоном, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:41

2024-10-02T18:41

2024-10-02T18:52

в мире

израиль

иран

сша

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

ближний восток

василий небензя

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ООН, 2 окт – РИА Новости. Израильское руководство хочет спровоцировать прямой конфликт между Тегераном и Вашингтоном, заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Становится все более очевидным, что в планах израильского руководства - любой ценой спровоцировать прямой конфликт между своим главным региональным противником - Ираном и Соединенными Штатами", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку."Сложно сказать, понимают ли это в Вашингтоне", – добавил российский постпред, отметив, что пока "пьеса" разыгрывается так, как того желает Израиль.Небензя пояснил, что если израильское руководство продолжит реализацию своих планов, то конфликт может выйти на "невообразимый уровень эскалации"."Если она дойдет до финала, конфликт может выйти на невообразимый уровень эскалации, угрожая уже не только Ближнему Востоку, но и всему миру", – подытожил он.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ближний восток, василий небензя, оон, тегеран (город)