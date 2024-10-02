https://ria.ru/20241002/nebenzya-1976018676.html
Израиль хочет спровоцировать прямой конфликт США и Ирана, заявил Небензя
Израиль хочет спровоцировать прямой конфликт США и Ирана, заявил Небензя - РИА Новости, 02.10.2024
Израиль хочет спровоцировать прямой конфликт США и Ирана, заявил Небензя
Израильское руководство хочет спровоцировать прямой конфликт между Тегераном и Вашингтоном, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:41
2024-10-02T18:41
2024-10-02T18:52
в мире
израиль
иран
сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ближний восток
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:320:2351:1643_1920x0_80_0_0_8b1409165c970af9a5fa72f3d289ae88.jpg
ООН, 2 окт – РИА Новости. Израильское руководство хочет спровоцировать прямой конфликт между Тегераном и Вашингтоном, заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Становится все более очевидным, что в планах израильского руководства - любой ценой спровоцировать прямой конфликт между своим главным региональным противником - Ираном и Соединенными Штатами", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку."Сложно сказать, понимают ли это в Вашингтоне", – добавил российский постпред, отметив, что пока "пьеса" разыгрывается так, как того желает Израиль.Небензя пояснил, что если израильское руководство продолжит реализацию своих планов, то конфликт может выйти на "невообразимый уровень эскалации"."Если она дойдет до финала, конфликт может выйти на невообразимый уровень эскалации, угрожая уже не только Ближнему Востоку, но и всему миру", – подытожил он.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
израиль
иран
сша
ближний восток
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ближний восток, василий небензя, оон, тегеран (город)
В мире, Израиль, Иран, США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ближний Восток, Василий Небензя, ООН, Тегеран (город)
Израиль хочет спровоцировать прямой конфликт США и Ирана, заявил Небензя
Небензя: власти Израиля хотят спровоцировать прямой конфликт между Ираном и США
ООН, 2 окт – РИА Новости. Израильское руководство хочет спровоцировать прямой конфликт между Тегераном и Вашингтоном, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«
"Становится все более очевидным, что в планах израильского руководства - любой ценой спровоцировать прямой конфликт между своим главным региональным противником - Ираном
и Соединенными Штатами", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку
.
"Сложно сказать, понимают ли это в Вашингтоне", – добавил российский постпред, отметив, что пока "пьеса" разыгрывается так, как того желает Израиль.
Небензя пояснил, что если израильское руководство продолжит реализацию своих планов, то конфликт может выйти на "невообразимый уровень эскалации".
"Если она дойдет до финала, конфликт может выйти на невообразимый уровень эскалации, угрожая уже не только Ближнему Востоку, но и всему миру", – подытожил он.