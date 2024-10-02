Рейтинг@Mail.ru
Израиль хочет спровоцировать прямой конфликт США и Ирана, заявил Небензя - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 02.10.2024 (обновлено: 18:52 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/nebenzya-1976018676.html
Израиль хочет спровоцировать прямой конфликт США и Ирана, заявил Небензя
Израиль хочет спровоцировать прямой конфликт США и Ирана, заявил Небензя - РИА Новости, 02.10.2024
Израиль хочет спровоцировать прямой конфликт США и Ирана, заявил Небензя
Израильское руководство хочет спровоцировать прямой конфликт между Тегераном и Вашингтоном, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:41
2024-10-02T18:52
в мире
израиль
иран
сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ближний восток
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:320:2351:1643_1920x0_80_0_0_8b1409165c970af9a5fa72f3d289ae88.jpg
ООН, 2 окт – РИА Новости. Израильское руководство хочет спровоцировать прямой конфликт между Тегераном и Вашингтоном, заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Становится все более очевидным, что в планах израильского руководства - любой ценой спровоцировать прямой конфликт между своим главным региональным противником - Ираном и Соединенными Штатами", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку."Сложно сказать, понимают ли это в Вашингтоне", – добавил российский постпред, отметив, что пока "пьеса" разыгрывается так, как того желает Израиль.Небензя пояснил, что если израильское руководство продолжит реализацию своих планов, то конфликт может выйти на "невообразимый уровень эскалации"."Если она дойдет до финала, конфликт может выйти на невообразимый уровень эскалации, угрожая уже не только Ближнему Востоку, но и всему миру", – подытожил он.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
израиль
иран
сша
ближний восток
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ближний восток, василий небензя, оон, тегеран (город)
В мире, Израиль, Иран, США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ближний Восток, Василий Небензя, ООН, Тегеран (город)
Израиль хочет спровоцировать прямой конфликт США и Ирана, заявил Небензя

Небензя: власти Израиля хотят спровоцировать прямой конфликт между Ираном и США

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 2 окт – РИА Новости. Израильское руководство хочет спровоцировать прямой конфликт между Тегераном и Вашингтоном, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«
"Становится все более очевидным, что в планах израильского руководства - любой ценой спровоцировать прямой конфликт между своим главным региональным противником - Ираном и Соединенными Штатами", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.
"Сложно сказать, понимают ли это в Вашингтоне", – добавил российский постпред, отметив, что пока "пьеса" разыгрывается так, как того желает Израиль.
Небензя пояснил, что если израильское руководство продолжит реализацию своих планов, то конфликт может выйти на "невообразимый уровень эскалации".
"Если она дойдет до финала, конфликт может выйти на невообразимый уровень эскалации, угрожая уже не только Ближнему Востоку, но и всему миру", – подытожил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреИзраильИранСШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Ближний ВостокВасилий НебензяООНТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала